Cazzu se Defiende del Comunicado de Christian Nodal sobre la Manutención de su Hija: ¿Qué Dijo?

Después de brindar seis conciertos en varias ciudades de México y de recibir todo el cariño de sus fans, Cazzu se fue del país, no sin antes responder algunas preguntas en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Ahí, se le preguntó específicamente sobre el comunicado que lanzó el representante legal de Christian Nodal donde señala que el cantante de regional mexicano "ha cumplido de manera formal y documentada con todas sus obligaciones económicas".

Durante las presentaciones que tuvo Cazzu en México, a través de redes sociales se difundió un escrito firmado por el abogado de Nodal donde además de señalar que Nodal cumple con sus obligaciones económicas, desestima las acusaciones de Cazzu.

¿Qué dijo Cazzu sobre este comunicado?

Durante la breve entrevista que Cazzu ofreció en el aeropuerto, la cantante señaló que este comunicado le parece "un descaro".

"Me encantaría que la cantidad de energía que se le ha puesto a las entrevistas, a los comunicados, a los dichos, se pusiera en conciliar, en sentarnos a tomar decisiones importantes que son las que corresponden al futuro de mi hija", dijo Cazzu.

"La verdad que yo me siento muy atacada y me resulta muy violento y sobre todo en un momento, como qué casualidad el momento que escogieron para hacerlo", puntualizó.

Cazzu subrayó que ha hecho un esfuerzo consciente por mantener la calma y por conciliar, y que no le gustaría caer en el recurso de usar todo lo que sabe para defenderse de algo que siente que no es justo tener que estarse defendiendo.

La intérprete argentina señaló que espera que todo salga lo mejor posible para todos y que sigue en disposición de conciliar a favor de su hija Inti.

