Lily Allen Reveló Su Tormentosa Relación con David Harbour en su Álbum West End Girl

Lily Allen está de vuelta. Después de siete años de ausencia en la industria musical, Allen, una de las artistas más audaces del pop británico trae West End Girl, un álbum que ella misma define como autoficción y que revela la tormentosa relación que vivió con el actor de 'Stranger Things', David Harbour.

West End Girl es un trabajo que nos sumerge en una atmósfera introspectiva y madura, donde la vulnerabilidad, la mordacidad y el humor negro se mezclan con sonidos frescos que exploran desde la electrónica hasta el indie-pop.

¿De qué se trata West End Girl?

"He intentado documentar mi vida en una nueva ciudad y los acontecimientos que me llevaron a donde estoy ahora. Al mismo tiempo, he utilizado experiencias compartidas como base para canciones que intentan ahondar en por qué los humanos nos comportamos como lo hacemos, por lo que el disco es una mezcla de realidad y ficción", dijo Lily Allen en un comunicado de prensa sobre el álbum, que se lanzó el viernes 24 de octubre.

En este álbum Allen traza el arco narrativo de una mujer que se ve resignada a aceptar un matrimonio abierto con un hombre que duda de su talento cuando le ofrecen un papel en una obra de teatro. Este fragmento de la vida de Allen (o de su personaje) es narrado en la canción West End Girl, que da nombre al disco.

Lily también explora la ruptura de acuerdos matrimoniales no monógamos en canciones como 'Madeline', donde revela que su exesposo no respetó el acuerdo de solo tener relaciones extramatrimoniales con desconocidas.

En 'Pussy Palace', Lily revela una visita a una casa donde ella (o el personaje protagonista de su disco) cree que su marido practica artes marciales, pero en realidad ahí encuentra "juguetes sexuales" y "una caja de zapatos llena de cartas escritas a mano de mujeres con el corazón roto".

"Estás tan roto ¿Cómo me quedé atrapada en tu doble vida?", canta Allen.

¿Qué opina la crítica de West End Girl?

El nuevo álbum de Lily Allen, West End Girl, debutó con una puntuación de 89 sobre 100 en el sitio Metacritic, con 6 reseñas.

La mayoría de los críticos destacan la pluma afilada de Allen en consonancia con melodías brillantes.

"Lo que une a las canciones, más allá de la historia que cuentan, es la impactante belleza de sus melodías, que parecen, sorprendentemente, más evocadoras de un final romántico de cuento de hadas que de la ira y la infelicidad que transmiten sus letras", destacó el crítico de The Guardian.

"Este intenso formato le permite sonar más aguda, más inteligente y más clara que antes... Allen suena nuevamente viva en las contradicciones por las que la amamos: de lengua ácida y de corazón blando, irónica y sincera, rota nuevamente pero bien", dijo The Independent.

"El álbum no sólo detalla una ruptura, sino un cambio en cómo funcionan las relaciones y la conexión humana en los tiempos modernos", describió The Line of best Fit.

El álbum de Allen llega a sólo mes y medio del estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things.

