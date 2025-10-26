Muere Querida Actriz que Participó en Película Mexicana "Hasta El Viento Tiene Miedo"

Alicia Bonet, una de las figuras más emblemáticas del cine mexicano de las décadas de los sesenta y setenta, falleció a los 78 años, dejando un legado imborrable en la historia del entretenimiento nacional.

Su nombre quedó asociado para siempre con "Hasta el viento tiene miedo" (1968), la cinta de terror dirigida por Carlos Enrique Taboada que marcó a generaciones y la consolidó como una de las actrices más recordadas de su época.

Alicia Bonet, situada en la izquierda, fue una reconocida actriz del cine mexicano. Película 1968

Nacida en la Ciudad de México, Bonet inició su carrera artística desde muy joven y pronto destacó por su talento natural y su presencia en pantalla. A lo largo de su trayectoria participó en numerosas producciones cinematográficas, teatrales y televisivas, mostrando una versatilidad que la mantuvo vigente durante distintas etapas del espectáculo mexicano.

La ANDI lamenta muerte de Alicia Bonet

La Asociación lamentó el deceso de la actriz y envió sus condolencias a sus familiares. Hasta el momento se desconoce cuál fue la causa de muerte.

A través de un mensaje en redes, la Asociación Nacional de Intérpretes aseguró que la actriz mexicana será recordada por su participación en películas como “Hasta el viento tiene miedo”, “Despedida de soltera” y “El escapulario”.

“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, se lee en el mensaje.

A diferencia de muchas de sus contemporáneas, Alicia Bonet llevó una vida discreta fuera de los reflectores. Lejos del escándalo, su imagen se asoció siempre con la sobriedad y el profesionalismo. Quienes trabajaron con ella la recuerdan como una mujer sensible, dedicada y profundamente comprometida con su oficio.

