June Lockhart: su Trayectoria en un Recorrido de 13 Imágenes (de 1944 a 2014)

La aclamada actriz estadounidense June Lockhart, famosa por sus icónicos papeles en las series de televisión 'Lassie' y 'Perdidos en el Espacio', falleció en Los Ángeles a los cien años. Para conmemorar su trayectoria, va un recorrido de 13 imágenes de quien murió pacíficamente en su hogar en Santa Mónica, rodeada de su familia.

June Lockhart nació el 25 de junio de 1925, en el seno de una familia de actores en Nueva York. Debutó en el cine junto a sus padres y más tarde protagonizó 'El hijo de Lassie', concepto que retomaría en la serie de televisión. Durante sus años de carrera fue reconocida con un premio Tony por 'For Love or Money' y recibió dos nominaciones al Emmy, una de ellas por su interpretación de la madre de familia en la serie 'Lassie'. Lockhart continuó activa en las pantallas hasta 2014.

Además de su carrera artística, Lockhart mantuvo un vínculo muy cercano con la Casa Blanca, a la que asistió durante décadas, cuando se encontraba en Washington, DC, para ser parte de sus conferencias de prensa. En junio de este año, su publicista confirmó que la actriz tenía un pase de prensa de por vida para el complejo, que le entregó el secretario de prensa de Dwight D. Eisenhower, James Hagerty.

June Lockhart: su Trayectoria en 13 Imágenes

1940 - Todo esto y el cielo también (1940): Bette Davis, June Lockhart, Ann E. Todd, Virginia Weidler y Richard Nichols.

1944: El canto de Missouri: Encuéntrame en San Luis.

1946: 'Loba en Londres', película de terror protagonizada por June Lockhart.

1954: June Lockhart en el set de Lassie

1957: June Lockhart en La caída de los héroes de Karl Malden, basada en la obra de Ralph Berkey y Henry Denker.

1965: June Lockhart y Guy Williams en Perdidos en el espacio

June Lockhart en la inauguración del espectáculo Cavalia, en beneficio de la American Human Association.

2004: June Lockhart en la proyección del 60 aniversario del lanzamiento del DVD de Meet Me in St. Loui en Los Ángeles.

2005: la actriz estadounidense June Lockhart llegando a la 77 ceremonia de la entrega anual de premios de la Academia en el teatro Kodak.

2006: June Lockhart, Betty Garrett, Rae Allen en el episodio 15 (Break on Through) de la serie de TV, Grey's Anatomy.

2010: las actrices Joan Leslie y June Lockhart asisteron a la inauguración de la exposición de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

2012: La actriz estadounidense June Lockhart en Los Ángeles, California.

2014: June Lockhart en la gala de los premios Emmy de Artes Creativas Diurnas en el Hotel Westin Bonaventure de Los Ángeles, California.

