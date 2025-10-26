¿Quién Era Charito Casas, la Querida Cantante Mexicana e Ícono del Mariachi que Murió?

La cantante y músico Charito Casas murió. Así lo dio a conocer el Mariachi San Francisco, agrupación a la que pertenecía y la cual fundó su padre. Conoce aquí quién era la querida intérprete de música mexicana.

En las últimas horas, las pérdidas han marcado al público mexicano, pues este sábado se confirmó el fallecimiento de Manuel Lapuente. Además, también murió June Lockhart, una de las últimas estrellas de la época dorada de Hollywood.

Fue a través de redes sociales que el Mariachi San Francisco confirmó el deceso de la querida cantante.

Charito fue alegría, talento, amor por la música y dejó huella en cada escenario y en cada uno de nosotros. Su partida nos duele, pero su luz y su legado seguirán vivos en cada nota, en cada canción y en el alma de este mariachi que tanto amó.

¿Quién era Charito Casas?

Charito Casasola nació entre las cuerdas, los trajes y las trompetas del mariachi. Simón Casas, su padre, fue fundador de la agrupación Mariachi San Francisco, de la cual ella formó parte.

Era cantante y también tocaba el violín. Con este instrumento regularmente aparecía en las grabaciones de la agrupación musical.

La cantante se convirtió en impulsora de la participación de mujeres en el género.

