¿Quién es Alexandra Malena Saint? "La Novia Mexicana" de Charles Leclerc Piloto de Fórmula 1

Alexandra Malena Saint Mleux se ha robado la atención del Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio (GP) de México 2025 de la Fórmula 1 (F1).

Se trata de la novia de Charles Leclerc, el piloto de automovilismo nacido en Mónaco, que compite actualmente en la Fórmula 1 con la escudería Ferrari.

A la pareja, se le ha visto en varias ocasiones durante las competencias de Leclerc, lo que ha ganado la atención de los medios rosas.

¿Quién es Alexandra Saint Mleux y dónde nació?

Aunque Alexandra Saint Mleux nació en Beaulie, Francia, tiene raíces mexicanas, ya que su madre es originaria de Cancún. Por ello, la prensa la identifica en ocasiones como "la novia mexicana" de Leclerc.

Según el propio Leclerc, Alexandra Saint de 23 años visita frecuentemente Cancún especialmente para vacacionar ya sea en verano o durante las fiestas de fin de año.

Alexandra Saint, no solo es conocida por ser novia del piloto de la Fórmula 1, pues mantiene una fuerte presencia en redes sociales, donde la modelo e influencer comparte aspectos de su vida y sus pasiones.

Durante las sesiones del viernes y sábado del GP de México 2025, a la novia de Leclerc se le vio con atuendos elegantes y acompañada de su perro Leo.

Actualmente, Alexandra Saint Mleux, cuenta con más de 2.8 millones de seguidores en Instagram.

