GP de México 2025: ¿A Qué Hora es la Carrera de F1 y Dónde Van a Pasar el Gran Premio Mañana?

Después de realizarse la clasificación en el Autódromo Hermanos Rodríguez (AHR), muchas gente quiere saber a qué hora empieza el Gran Premio de México y dónde lo van a pasar, por eso acá te damos el horario y canal para ver la carrera de Fórmula 1 (F1) que se lleva a cabo este domingo 26 de octubre 2025 en la CDMX.

Si te perdiste alguna de las prácticas, la qualy y cómo quedó la parrilla de salida para mañana, acá te dejamos el Liveblog del GP de México 2025, con todas las noticias del máximo evento de automovilismo. De igual forma te decimos cómo llegar al Autódromo Hermano Rodríguez en transporte público, para que goces de la carrera de F1 este domingo.

¿A qué hora empieza el GP de México 2025?

El Gran Premio de México ya tiene horario de inicio. La carrera empieza en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México) de este domingo 26 de octubre 2025, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, de la CDMX.

Se espera que la carrera de F1 tenga una duración de hora y media o dos horas, máximo, por lo que el GP de México terminará alrededor de las 16:00 horas de este domingo.

¿Dónde van a pasar el Gran Premio de México 2025? Transmisión de F1

Si aún no sabes dónde ver el GP de México este domingo 26 de octubre, la carrera se va a poder mirar a través de Canal 5 en vivo gratis, señal que está disponibles para la TV abierta en todo el país.

Para quienes deseen ver la carrera del Gran Premio de México por internet, la única forma de verla es a través de Canal 5 en vivo online, señal que se encuentra en la programación de ViX Premium, app que requiere de suscripción.

¿Cómo quedó la parrilla de salida para mañana en el GP de México 2025?

Luego de que Lando Norris ganara la pole position para la carrera de este domingo, la parrilla de salida quedó conformada de la siguiente manera:

Lando Norris. Charles Leclerc. Lewis Hamilton. George Russell. Max Verstappen. Kimi Antonelli. Oscar Piastri. Isack Hadjar. Oliver Bearman. Yuki Tsunoda. Esteban Ocon. Carlos Sainz (quedó séptimo en la clasificación, pero deberá cumplir con una sanción de cinco puestos). Nico Hülkenberg. Fernando Alonso. Liam Lawson. Gabriel Bortoleto. Alexander Albon. Pierre Gasly. Lance Stroll. Franco Colapinto.

Ahora que ya se sabe a qué hora es el GP de México F1 2025, es importante aclararte que la transmisión en vivo por Canal 5 empieza desde las 13:30 horas de este domingo 26 de octubre. Con esto, estás listo para disfrutar la carrera.

