GP de México 2025: Así Funcionará el Metro CDMX, Trolebús y Metrobús del 24 al 26 de Octubre

Este fin de semana la capital del país estará llena de emociones con el Gran Premio de México 2025 de la Fórmula 1. Para que no padezcas los cortes viales y el tránsito en las inmediaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, en N+ te decimos las estaciones del Metro CDMX, Metrobús y Trolebús más cercanas que garantizan ser eficientes y seguros para los asistentes al evento que decidan trasladarse en ellos del 24 al 26 de octubre.

Línea 9 del Metro de la CDMX se blinda por Gran Premio de México

Del 24 al 26 de octubre, el Sistema de Transporte Colectivo Metro recuerda a los usuarios que la Línea 9, que va de Pantitlán a Tacubaya, es una alternativa de movilidad para las personas que acudan a la zona de Ciudad Deportiva, donde se efectuará la carrera de Fórmula 1.

¿Cuáles estaciones del Metro CDMX son ideales para llegar al Gran Premio de México?

Velódromo

Ciudad Deportiva

Puebla

Son las estaciones aledañas al Autódromo Hermanos Rodríguez, y opciones que se ofrecen para asistir al evento, que inicia el viernes 24 y concluye el domingo 26.

Estas estaciones tienen transbordo con la Línea 9 del Metro CDMX

Para garantizar la seguridad en los trayectos, el STC en coordinación con la @SSC_CDMX desplegarán un operativo especial en la Línea 9, con elementos de seguridad y vigilantes en las estaciones cercanas al autódromo, con el objetivo de reforzar la vigilancia y ofrecer apoyo a las…

La Línea 9 del Metro enlaza en Tacubaya con la Línea 7; Centro Médico, con Línea 3; Chabacano, con las Líneas 2 y 8; Jamaica, con Línea 4; y Pantitlán, con las Líneas 1, 5 y A.

Incrementan vigilancia en Línea 9 del Metro de la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) desplegará un operativo especial en la Línea 9, con elementos de seguridad y vigilantes en las estaciones cercanas al Autódromo Hermanos Rodríguez, para reforzar la vigilancia y ofrecer apoyo a las personas, que puedan requerirlo, mientras viajan en la red.

¿Cómo viajar en Trolebús y Metrobús al Gran Premio de México 2025

El Gobierno de la Ciudad de México invita a los asistentes a utilizar el transporte público, a fin de reducir el tráfico y facilitar el acceso al evento. Las opciones en Metrobús y Trolebús más cercanas son:

Metrobús Línea 2 , estaciones Iztacalco y UPIICSA .

, estaciones . Trolebús Línea 2, estaciones Ciudad Deportiva, Puerta 8, Puebla y Av. Río Churubusco.

De igual forma, operarán las rutas de camiones 1, 9, 11, 27, 78, M1 Bicentenario y el Corredor Sausa, como alternativas para quienes se dirijan al Gran Premio.

Alternativas viales en CDMX para Gran Premio de México 2025

Al norte: Anillo Periférico Canal de San Juan, Eje 2 Oriente H. Congreso de la Unión, Calzada de Tlalpan, Eje Central Lázaro Cárdenas y Av. Insurgentes.

Al sur: Anillo Periférico Calle 17, Eje 1 Oriente Anillo de Circunvalación, Calzada de Tlalpan, Eje 1 Poniente Cuauhtémoc y Av. Insurgentes.

Al oriente: Eje 3 Norte Ángel Albino Corzo, Eje 1 Norte Fuerza Aérea Mexicana, Eje 6 Sur Trabajadores Sociales, Eje 8 Sur Calzada Ermita Iztapalapa y Calzada Taxqueña.

Al poniente: Av. Pantitlán–Xochimilco y Eje 4 Norte Talismán.

Asimismo, se informó que la lateral de Río Churubusco, a la altura del Autódromo Hermanos Rodríguez, permanecerá cerrada, por lo que la circulación se realizará únicamente por los carriles centrales.

