Pato O' Ward, es el único piloto mexicano en el Gran Premio de México 2025. Y en N+ te decimos ¿Qué otros pilotos participarán en este evento de la Fórmula 1 en la Ciudad de México?

El piloto regiomontano Pato O’Ward hizo que México no se quede sin representante en el Gran Premio de la Ciudad de México 2025 al conducir un McLaren en la práctica libre 1, al quedar en 13 posición, al ser el gran atractivo en la Fórmula 1 hoy viernes 24 de octubre de 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Pato O’Ward en la práctica de la F1 en el Gran Premio de México

Pato O’Ward, subcampeón de IndyCar sustituyó a Lando Norris en el MCL39 del equipo Campeón de Constructores.

De esta forma O’Ward cumple su cuarto año seguido con McLaren en la Fórmula 1 como reserva, después que en 2024 estuvo en la FP1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en 2023 y 2022 lo hizo en las FP1 de Abu Dhabi.

¿Qué pilotos estarán en el GP de México 2025?

Oscar Piastri (McLaren)

Lando Norris (McLaren)

Max Verstappen (Red Bull)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Fernando Alonso (Aston Martín)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Isack Hadjar y Liam Lawson (RB)

Lance Stroll (Aston Martin)

Pierre Gasly (Alpine)

George Russell se pone máscara de luchador en Gran Premio de México

El piloto británico George Russell, de la escudería Mercedes llamó la atención por aparecer con una máscara de luchador, entre la afición reunida en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en el primer día de prácticas del Gran Premio de México que se correrá este fin de semana.

Russell subió a una de las gradas más altas en la parte del estadio para observar a su compañero, el joven danés Frederik Vesti, al volante de su monoplaza en algunas vueltas de la práctica uno.

Antes de mezclarse entre los aficionados se colocó una máscara color verde con colores rojo y blanco, de la bandera mexicana, y se puso una chamarra encima de la camiseta de su escudería.

Verstappen sigue dominando

El cuádruple campeón mundial, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) dominó este viernes 24 de octubre de 2025 los entrenamientos libres para el Gran Premio de la Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana; donde siguió presionando a los McLaren del líder del campeonato, el australiano Oscar Piastri, que no pasó del duodécimo tiempo, y del inglés Lando Norris, segundo en la general y que firmó el cuarto.

Verstappen, de 28 años, completó la vuelta rápida en el segundo entrenamiento; en el que estuvieron los mejores tiempos, todos con el neumático blando y antes de efectuar simulación de carrera.

El piloto neerlandés cubrió los 4, 304 metros de la pista mexicana en un minuto, 17 segundos y 392 milésimas, 153 menos que Charles Leclerc (Ferrari), que había sido el más rápido en el primer ensayo, y con 174 de ventaja sobre el debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).



