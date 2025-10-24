Localizan a Judith Alejandra Rivas Ruiz, Bebé Robada del Hospital Materno Infantil de Durango

La bebé de un mes, Judith Alejandra Rivas Ruiz quien fue sustraída del Hospital Materno Infantil de Durango hace unos días, fue localizada, esto luego de que la Fiscalía del estado activó la Alerta Amber para dar con su paradero.

Fue su abuela, teresa Rosales, quien informó a N+ sobre la localización de la bebé de un mes de nacida, quien fue robada por una mujer mientras estaba internada.

Sabemos que ya apareció, sabemos que ya apareció no la tenemos aun pero ya apareció ya hay una foto donde sí es la niña, entonces estamos en espera de que llegue la bebé

Minutos después, el gobernador de Durango, Esteban Villegas confirmó la localización de la bebé, quien ya se encuentra con sus papás.

Informo que la bebé Judith Alejandra Rivas fue localizada y ya se encuentra con sus padres

En tanto, la secretaría de Salud de Durango indicó que la bebé Judith Alejandra, será sometida a una valoración, se alimentará conforme a las indicaciones médicas y se le tomarán estudios de laboratorio generales para revisar su estado de salud, al ser regresada al Hospital Materno – Infantil en plena comunicación con sus padres.