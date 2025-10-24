Reportan Desaparición de Bebé en Durango: Difunden Imagen de Mujer que Posiblemente lo Secuestró

La Fiscalía de Durango investiga la sustracción de una bebé en el Hospital Materno Infantil, se trata de la pequeña Judith Alejandra Rivas Ruiz, de solo un mes de nacida.

Según los primeros reportes, la menor fue sustraída por una mujer, quien vestía un uniforme médico, en la zona centro de la ciudad.

De acuerdo a la ficha de la Alerta Amber, la bebé mide 55 centímetros, es de complexión regular.

Tez morena clara.

Cara redonda.

Cabello lacio abundante, color negro.

Cejas semipobladas

Ojos cafés, rasgados

Nariz ancha.

Boca mediana.

Labios regulares.

Noticia relacionada: Video: Piden Ayuda para Localizar a Bebé de Un Mes de Nacida en Durango; Así Desapareció

Difunden retrato hablada de la mujer que se llevó a la bebé

La Fiscalía del estado presentó el retrato hablado de la mujer que presuntamente se llevó a la bebé el Hospital Materno Infantil, es de tez morena, de entre 35 y 45 años.

Mide aproximadamente un metro y 58 centímetros de estatura.

Complexión mediana.

Cara ovalada.

Cabello lacio negro.

Ceja delineada

Ojos grandes color café

Como señas particulares, la mujer tiene marcas de acné en el rostro, dientes frontales torcidos y vestía una filipina.

Se pide a la ciudadanía comunicarse al número: 618 137 37 30, en caso de tener alguna información.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar