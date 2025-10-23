La Estafa del Falso Temu: Cómo Una Promesa de Regalo o Descuento Puede Acabar con tu Dinero

La Unidad de la Policía Cibernética, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) alertó a los usuarios por la llamada estafa del falso Temu. Te explicamos cómo una promesa de regalo o descuento pueden acabar con tu dinero.

Se trata de estafadores que utilizan de la imagen de la aplicación Temu, una popular aplicación de compras en línea, para difundir enlaces falsos y mensajes engañosos que buscan:

Robar datos financieros y personales.

Los estafadores envían anuncios en redes sociales y correos electrónicos que aparentan ser oficiales, pero que redirigen a sitios fraudulentos.

¿Cómo es la estafa del falso Temu?

La Unidad de la Policía Cibernética de la SSC explicó que los ciberdelincuentes se hacen pasar Temu para atraer a sus víctimas a través de:

La promesa de regalos.

Descuentos extraordinarios.

Cajas misteriosas o premios exclusivos.

Los estafadores aprovechan la confianza que genera una marca reconocida como Temu para montar páginas falsas, enviar mensajes fraudulentos o difundir enlaces en redes sociales y correos electrónicos, para apoderarse de su información bancaria y datos personales.

Estos sitios y comunicaciones imitan de manera casi exacta la estética de la aplicación original, con el objetivo de inducir al usuario a introducir su información personal y bancaria, y de esta manera, las víctimas creen estar participando en una promoción legítima o realizando una compra real, cuando en realidad están entregando voluntariamente sus datos a los criminales.

Este tipo de fraude digital no solo implica un riesgo económico inmediato, como el robo de dinero a través de transferencias o compras no autorizadas, sino que también expone a las personas a un daño mayor:

La usurpación de identidad.

Con la información recabada, los delincuentes pueden solicitar créditos, abrir cuentas o realizar otros actos ilícitos a nombre de la víctima, ampliando el impacto del delito. El atractivo de las supuestas ofertas demasiado buenas para ser verdad es uno de los factores que incrementa la vulnerabilidad de los usuarios, la promesa de productos a precios extremadamente bajos, cupones exclusivos o regalos de bienvenida es la carnada perfecta para captar la atención.

Protección ante estafas

Para protegerte ante esta y otras estafas similares, la SSC recomienda las siguientes acciones:

Verifica remitente y dominio: revisa la dirección de correo, no solo el nombre visible, y asegúrate de que sea de Temu o de dominios oficiales.

No hagas clic en enlaces sospechosos: mejor entra directamente a la aplicación o al sitio oficial escribiendo la dirección uno mismo, en lugar de usar enlaces de correos.

Comprueba la URL antes de ingresar datos: que empiece con https://, que el dominio sea el correcto, sin errores ortográficos.

Usa métodos de pago seguros: tarjetas virtuales o pagos que incluyan protección al comprador; evita dejar los datos bancarios guardados en muchas plataformas.

Activa la autenticación de dos factores (2FA) siempre que esté disponible.

Manten actualizados los dispositivos y apps: los parches de seguridad ayudan a proteger ante malware o vulnerabilidades explotables.

Edúcate y comparte información: estar al tanto de las alertas de seguridad locales, enseñar a familiares o quienes puedan estar menos informados.

Con información de N+

