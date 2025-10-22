Consultas Nocturnas en el IMSS: Clínicas de Medicina Familiar Donde Ya Hay Servicio de Noche

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ya ofrece consultas nocturnas. Te decimos dónde hay servicio de noche en Clínicas de Medicina Familiar.

Cabe destacar que ayer, el director general del IMSS, Zoé Robledo, dio un informe con los avances de la estrategia 2-30-100 que consiste en llevar a cabo durante este año:

2 millones de cirugías.

30 millones de consultas de especialidad.

100 millones de Medicina Familiar.

Zoé Robledo detalló que se han realizado un millón 305 mil 431 cirugías, un avance del 65 por ciento respecto a la meta, y 41 mil 319 procedimientos más respecto a la semana anterior; son intervenciones programadas que no entran por urgencias, tampoco considera partos y cesáreas.

¿Dónde hay consultas de noche en clínicas del IMSS?

El IMSS ya cuenta con consultas nocturnas que benefician a trabajadores del sector turístico, por ahora solo se brinda el servicio en:

Quintana Roo, particularmente en Cancún y Playa del Carmen.

La medida busca apoyar a trabajadores de este sector, quienes no pueden asistir a consultas de día por sus actividades y encuentran en el horario nocturno una opción más accesible para atender su salud.

Las consultas nocturnas iniciaron el pasado 2 de mayo y hasta el momento se han brindado 4 mil 873 consultas en tres Unidades de Medicina Familiar en Cancún.

