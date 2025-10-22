Inicio Salud ¿Cuáles Medicamentos Pueden Prescribir Licenciados en Enfermería y Pasantes?

¿Cuáles Medicamentos Pueden Prescribir Licenciados en Enfermería y Pasantes?

Estos son los medicamentos que pueden prescribir las personas licenciadas en enfermería y pasantes.

Pasantes de enfermería ya pueden prescribir medicamentos.

Pasantes de enfermería ya pueden prescribir medicamentos. Foto: Cuartoscuro | Archivo

A partir de este miércoles, 22 de octubre de 2025, las personas licenciadas en Enfermería, así como pasantes o en servicio social, ya pueden prescribir medicamentos. Te decimos cuáles son las medicinas autorizadas.

En N+ ya te contamos del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el que se emiten lineamientos que determinan el procedimiento y los criterios para la  prescripción de medicamentos.

Cabe destacar que la medida aplica para las personas licenciadas en Enfermería, así como las personas pasantes, en servicio social, de las siguientes carreras, referidas en el artículo 28 Bis de la Ley General de Salud.

  •  Con Licenciatura en Enfermería
  • Pasantes de la carrera de Medicina
  • Pasantes de la carrera de Medicina Homeopática
  • Pasantes de la carrera de Cirujano Dentista
  • Pasantes de la carrera de Enfermería de nivel Licenciatura.

¿Qué medicamentos pueden prescribir?

En el DOF se establece que las personas pasantes de Enfermería de nivel Licenciatura podrán prescribir medicamentos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, que se dividen en 22 grupos y la Categoría VI Nutriología, estos son:

Grupo 1. Analgesia

Medicamentos

Modalidad de prescripción
1. Ácido acetilsalicílico I
2. Ibuprofeno I
3. Metamizol sódico I
4. Paracetamol I

Grupo 2. Anestesia: No aplica

Grupo 3. Cardiología

Medicamentos Modalidad de prescripción
1. Ácido acetilsalicílico I
2. Amlodipino C
3. Apixaban C
4. Bisoprolol C
5. Canagloflozina C
6. Candesartán C
7. Captopril I
8. Clortalidona C
9. Dapagliflozina C
10. Empaglifozina C
11. Enalapril I
12. Eplerenona C
13. Espirinolactona C
14. Felodipino C
15. Hidralazina I
16. Ibersartán C
17. Labetalol I
18. Lisinopril C
19. Losartán I
20. Metildopa I
21. Metoprolol C
22. Nifedipino I
23. Olmesartán C
24. Perindopril C
25. Prazosina C
26. Propanolol C
27. Ramipril C
28. Telmisartan C
29. Trinitrato de glicerilo C
30. Valsartán C
31. Verapamilo C

Grupo 4. Dermatología

Medicamentos Modalidad de prescripción
1. Aceite de almendras dulces I
2. Alantoina y alquitrán de hulla I
3. Alantoina, alquitrán de hulla y clioquinol I
4. Antralina I
5. Baño coloide I
6. Benzoato de bencilo I
7. Betametasona I
8. Clioquinol I
9. Fluocinolona I
10. Hidroquinona I
11. Isoconazol I
12. Miconazol I
13 . Óxido de zinc I
14. Permetrina I
15. Sulfadiazina de plata I

Grupo 5. Endocrinología y Metabolismo

Medicamentos Modalidad de prescripción
1. Atorvastatina I
2. Bezafibrato I
3. Calcio C
4. Dapaglifozina C
5. Empaglifozina C
6. Ezetimiba C
7. Ezetimiba-simvastatina C
8. Glibenclamida I
9. Glimepirida C
10. Insulina humana C
11. Levotiroxina C
12. Linagliptina I
13. Metformina I
14. Pravastatina I
15. Saxagliptina C
16. Semaglutida C
17. Sitagliptina C
18. Rosuvastatina C

Grupo 6. Enfermedades Infecciosas y Parasitarias

Medicamentos Modalidad de prescripción
1. Albendazol I
2. Amoxicilina I
3. Amoxicilina Ácido Clavulánico C
4. Ampicilina I
5. Bencilpenicilina procaínica I
6. Bencilpenicilina procaínica con Bencilpenicilina cristalina I
7. Ciprofloxacino C
8. Dicloxacilina C, ERA/EPA
9. Doxiciclina C, ERA/EPA
10. Eritromicina I
11. Fosfomicina C
12. Levofloxacino C
13. Metronidazol I
14. Nistatina I
15. Nitrofurantoína I
16. Trimetoprima-Sulfametoxazol C, ERA/EPA

Grupo 7. Enfermedades Inmunoalérgicas

Medicamentos Modalidad de prescripción
1. Clorfenamina C, ERA/EPA
2. Loratadina I

Grupo 8. Gastroenterología

Medicamentos Modalidad de prescripción
1. Aluminio I
2. Aluminio y Magnesio I
3. Bismuto I
4. Butilhioscina o Hioscina I
5. Butilhioscina-Metamizol I
6. Lactulosa I
7. Loperamida I
8. Magnesio I
9. Metoclopramida I
10. Misoprostol I
11. Pantoprazol o Rabeprazol u Omeprazol I
12. Plantago ovata- Senósidos A y B I
13. Plántago psyllium I
14. Polietilenglicol I
15. Senósidos A-B I

Grupo 9. Gineco-obstetricia

Medicamentos Modalidad de prescripción
1. Estrógenos conjugados I
2. Metronidazol I
3. Mifepristona I
4. Nistatina I
5. Nitrofural C, ERA/EPA

Grupo 10. Hematología

Medicamentos Modalidad de prescripción
1. Clopidogrel C
2. Enoxaparina C
3. Fitomenadiona I
4. Fumarato ferroso I
5. Sulfato ferroso I

Grupo 11. Intoxicaciones

Medicamentos Modalidad de prescripción
1. Carbón activado I

Grupo 12. Nefrología y Urología

Medicamentos Modalidad de prescripción
1. Clortalidona C
2. Espironolactona C
3. Fenazopiridina C
4. Furosemida C
5. Hidroclorotiazida I

Grupo 13. Neumología

Medicamentos Modalidad de prescripción
1. Ambroxol I
2. Beclometasona, Dipropionato de C, ERA/EPA
3. Benzonatato I
4. Bromhexina I
5. Dextrometorfano I
6. Salbutamol C, ERA/EPA

Grupo 14. Neurología

Medicamentos Modalidad de prescripción
1. Ácido valproico C
2. Carbamazepina C
3. Fenitoína C
4. Valproato de magnesio C

Grupo 15. Oftalmología

Medicamentos Modalidad de prescripción
1. Cloranfenicol oftálmico I
2. Cloranfenicol-sulfacetamida sódica C, ERA/EPA
3. Eritromicina I
4. Hipromelosa I
5. Lanolina y aceite mineral I
6. Neomicina, polimixina B y gramicidina C, ERA/EPA

Grupo 16. Oncología: No aplica

Grupo 17. Otorrinolaringología

Medicamentos Modalidad de prescripción
1. Clorfenamina compuesta I
2. Difenidol I
3. Dimenhidrinato I

Grupo 18. Planificación Familiar

Medicamentos Modalidad de prescripción
1. Desogestrel y etinilestradiol I
2. Levonorgestrel I
3. Noretisterona y estradiol I
4. Noretisterona y etinilestradiol I

Grupo 19. Psiquiatría: No aplica

Grupo 20. Reumatología y Traumatología

Medicamentos Modalidad de prescripción
1. Alopurinol C, ERA/EPA
2. Betametasona acetato de y betametasona fosfato disódico de I
3. Dexametasona I
4. Diclofenaco I
5. Ketoprofeno C, ERA/EPA
6. Meloxicam C, ERA/EPA
7. Naproxeno I
8. Piroxicam C, ERA/EPA
9. Sulindaco C, ERA/EPA

Grupo 21. Soluciones Electrolíticas y Sustitutos del Plasma

Medicamentos Modalidad de prescripción
1. Electrolitos orales I

Grupo 22. Vacunas, toxoides, inmunoglobulinas y antitoxinas

  • De conformidad con lo establecido en el Programa de Vacunación Universal y demás disposiciones oficiales aplicables.

Categoría VI Nutriología

Medicamentos Modalidad de prescripción
1. Ácido fólico I
2. Ácido ascórbico I
3. Caseinato de calcio I
4. Complejo B I
5. Multivitaminas (polivitaminas) y minerales I
6. Piridoxina I
7. Vitamina E I
8. Vitaminas A, C y D I

Las recetas emitidas por la persona Licenciada en Enfermería y personas podrán surtirse en cualquier botica, droguería o farmacia legalmente instalada que cumplan los requisitos legales para la instalación de estos establecimientos.

Con información de N+

