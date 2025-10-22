¿Cuáles Medicamentos Pueden Prescribir Licenciados en Enfermería y Pasantes?
N+
Estos son los medicamentos que pueden prescribir las personas licenciadas en enfermería y pasantes.
A partir de este miércoles, 22 de octubre de 2025, las personas licenciadas en Enfermería, así como pasantes o en servicio social, ya pueden prescribir medicamentos. Te decimos cuáles son las medicinas autorizadas.
En N+ ya te contamos del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el que se emiten lineamientos que determinan el procedimiento y los criterios para la prescripción de medicamentos.
Cabe destacar que la medida aplica para las personas licenciadas en Enfermería, así como las personas pasantes, en servicio social, de las siguientes carreras, referidas en el artículo 28 Bis de la Ley General de Salud.
- Con Licenciatura en Enfermería
- Pasantes de la carrera de Medicina
- Pasantes de la carrera de Medicina Homeopática
- Pasantes de la carrera de Cirujano Dentista
- Pasantes de la carrera de Enfermería de nivel Licenciatura.
¿Qué medicamentos pueden prescribir?
En el DOF se establece que las personas pasantes de Enfermería de nivel Licenciatura podrán prescribir medicamentos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, que se dividen en 22 grupos y la Categoría VI Nutriología, estos son:
Grupo 1. Analgesia
|Medicamentos
|
Modalidad de prescripción
|1. Ácido acetilsalicílico
|I
|2. Ibuprofeno
|I
|3. Metamizol sódico
|I
|4. Paracetamol
|I
Grupo 2. Anestesia: No aplica
Grupo 3. Cardiología
|Medicamentos
|Modalidad de prescripción
|1. Ácido acetilsalicílico
|I
|2. Amlodipino
|C
|3. Apixaban
|C
|4. Bisoprolol
|C
|5. Canagloflozina
|C
|6. Candesartán
|C
|7. Captopril
|I
|8. Clortalidona
|C
|9. Dapagliflozina
|C
|10. Empaglifozina
|C
|11. Enalapril
|I
|12. Eplerenona
|C
|13. Espirinolactona
|C
|14. Felodipino
|C
|15. Hidralazina
|I
|16. Ibersartán
|C
|17. Labetalol
|I
|18. Lisinopril
|C
|19. Losartán
|I
|20. Metildopa
|I
|21. Metoprolol
|C
|22. Nifedipino
|I
|23. Olmesartán
|C
|24. Perindopril
|C
|25. Prazosina
|C
|26. Propanolol
|C
|27. Ramipril
|C
|28. Telmisartan
|C
|29. Trinitrato de glicerilo
|C
|30. Valsartán
|C
|31. Verapamilo
|C
Grupo 4. Dermatología
|Medicamentos
|Modalidad de prescripción
|1. Aceite de almendras dulces
|I
|2. Alantoina y alquitrán de hulla
|I
|3. Alantoina, alquitrán de hulla y clioquinol
|I
|4. Antralina
|I
|5. Baño coloide
|I
|6. Benzoato de bencilo
|I
|7. Betametasona
|I
|8. Clioquinol
|I
|9. Fluocinolona
|I
|10. Hidroquinona
|I
|11. Isoconazol
|I
|12. Miconazol
|I
|13 . Óxido de zinc
|I
|14. Permetrina
|I
|15. Sulfadiazina de plata
|I
Grupo 5. Endocrinología y Metabolismo
|Medicamentos
|Modalidad de prescripción
|1. Atorvastatina
|I
|2. Bezafibrato
|I
|3. Calcio
|C
|4. Dapaglifozina
|C
|5. Empaglifozina
|C
|6. Ezetimiba
|C
|7. Ezetimiba-simvastatina
|C
|8. Glibenclamida
|I
|9. Glimepirida
|C
|10. Insulina humana
|C
|11. Levotiroxina
|C
|12. Linagliptina
|I
|13. Metformina
|I
|14. Pravastatina
|I
|15. Saxagliptina
|C
|16. Semaglutida
|C
|17. Sitagliptina
|C
|18. Rosuvastatina
|C
Grupo 6. Enfermedades Infecciosas y Parasitarias
|Medicamentos
|Modalidad de prescripción
|1. Albendazol
|I
|2. Amoxicilina
|I
|3. Amoxicilina Ácido Clavulánico
|C
|4. Ampicilina
|I
|5. Bencilpenicilina procaínica
|I
|6. Bencilpenicilina procaínica con Bencilpenicilina cristalina
|I
|7. Ciprofloxacino
|C
|8. Dicloxacilina
|C, ERA/EPA
|9. Doxiciclina
|C, ERA/EPA
|10. Eritromicina
|I
|11. Fosfomicina
|C
|12. Levofloxacino
|C
|13. Metronidazol
|I
|14. Nistatina
|I
|15. Nitrofurantoína
|I
|16. Trimetoprima-Sulfametoxazol
|C, ERA/EPA
Grupo 7. Enfermedades Inmunoalérgicas
|Medicamentos
|Modalidad de prescripción
|1. Clorfenamina
|C, ERA/EPA
|2. Loratadina
|I
Grupo 8. Gastroenterología
|Medicamentos
|Modalidad de prescripción
|1. Aluminio
|I
|2. Aluminio y Magnesio
|I
|3. Bismuto
|I
|4. Butilhioscina o Hioscina
|I
|5. Butilhioscina-Metamizol
|I
|6. Lactulosa
|I
|7. Loperamida
|I
|8. Magnesio
|I
|9. Metoclopramida
|I
|10. Misoprostol
|I
|11. Pantoprazol o Rabeprazol u Omeprazol
|I
|12. Plantago ovata- Senósidos A y B
|I
|13. Plántago psyllium
|I
|14. Polietilenglicol
|I
|15. Senósidos A-B
|I
Grupo 9. Gineco-obstetricia
|Medicamentos
|Modalidad de prescripción
|1. Estrógenos conjugados
|I
|2. Metronidazol
|I
|3. Mifepristona
|I
|4. Nistatina
|I
|5. Nitrofural
|C, ERA/EPA
Grupo 10. Hematología
|Medicamentos
|Modalidad de prescripción
|1. Clopidogrel
|C
|2. Enoxaparina
|C
|3. Fitomenadiona
|I
|4. Fumarato ferroso
|I
|5. Sulfato ferroso
|I
Grupo 11. Intoxicaciones
|Medicamentos
|Modalidad de prescripción
|1. Carbón activado
|I
Grupo 12. Nefrología y Urología
|Medicamentos
|Modalidad de prescripción
|1. Clortalidona
|C
|2. Espironolactona
|C
|3. Fenazopiridina
|C
|4. Furosemida
|C
|5. Hidroclorotiazida
|I
Grupo 13. Neumología
|Medicamentos
|Modalidad de prescripción
|1. Ambroxol
|I
|2. Beclometasona, Dipropionato de
|C, ERA/EPA
|3. Benzonatato
|I
|4. Bromhexina
|I
|5. Dextrometorfano
|I
|6. Salbutamol
|C, ERA/EPA
Grupo 14. Neurología
|Medicamentos
|Modalidad de prescripción
|1. Ácido valproico
|C
|2. Carbamazepina
|C
|3. Fenitoína
|C
|4. Valproato de magnesio
|C
Grupo 15. Oftalmología
|Medicamentos
|Modalidad de prescripción
|1. Cloranfenicol oftálmico
|I
|2. Cloranfenicol-sulfacetamida sódica
|C, ERA/EPA
|3. Eritromicina
|I
|4. Hipromelosa
|I
|5. Lanolina y aceite mineral
|I
|6. Neomicina, polimixina B y gramicidina
|C, ERA/EPA
Grupo 16. Oncología: No aplica
Grupo 17. Otorrinolaringología
|Medicamentos
|Modalidad de prescripción
|1. Clorfenamina compuesta
|I
|2. Difenidol
|I
|3. Dimenhidrinato
|I
Grupo 18. Planificación Familiar
|Medicamentos
|Modalidad de prescripción
|1. Desogestrel y etinilestradiol
|I
|2. Levonorgestrel
|I
|3. Noretisterona y estradiol
|I
|4. Noretisterona y etinilestradiol
|I
Grupo 19. Psiquiatría: No aplica
Grupo 20. Reumatología y Traumatología
|Medicamentos
|Modalidad de prescripción
|1. Alopurinol
|C, ERA/EPA
|2. Betametasona acetato de y betametasona fosfato disódico de
|I
|3. Dexametasona
|I
|4. Diclofenaco
|I
|5. Ketoprofeno
|C, ERA/EPA
|6. Meloxicam
|C, ERA/EPA
|7. Naproxeno
|I
|8. Piroxicam
|C, ERA/EPA
|9. Sulindaco
|C, ERA/EPA
Grupo 21. Soluciones Electrolíticas y Sustitutos del Plasma
|Medicamentos
|Modalidad de prescripción
|1. Electrolitos orales
|I
Grupo 22. Vacunas, toxoides, inmunoglobulinas y antitoxinas
- De conformidad con lo establecido en el Programa de Vacunación Universal y demás disposiciones oficiales aplicables.
Categoría VI Nutriología
|Medicamentos
|Modalidad de prescripción
|1. Ácido fólico
|I
|2. Ácido ascórbico
|I
|3. Caseinato de calcio
|I
|4. Complejo B
|I
|5. Multivitaminas (polivitaminas) y minerales
|I
|6. Piridoxina
|I
|7. Vitamina E
|I
|8. Vitaminas A, C y D
|I
Las recetas emitidas por la persona Licenciada en Enfermería y personas podrán surtirse en cualquier botica, droguería o farmacia legalmente instalada que cumplan los requisitos legales para la instalación de estos establecimientos.
Con información de N+
