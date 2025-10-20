Esperan Derrama de Más de 20 Mil MDP por Gran Premio de Fórmula 1: Negocios Más Beneficiados

El Gran Premio de la Fórmula 1 está por llegar a México, por lo que la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México estima una derrama económica de 20 mil 892 millones de pesos. Te decimos cuáles son los negocios más beneficiados.

Cabe recordar que el Gran Premio de Fórmula 1 se llevará a cabo del 24 al 26 de octubre de 2025 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por lo que miles de fanáticos disfrutarán la actuación de los mejores pilotos de carreras del circuito Fórmula 1 de las escuderías más importantes a nivel internacional en la Ciudad de México.

Negocio más beneficiados por el Gran Premio de Fórmula 1

Como ya te mencionamos, se prevé que el evento de la F1 dejará una derrama económica de 20 mil 892 millones de pesos, lo que representa un aumento del 16.47%, respecto a la derrama registrada el año anterior, en el marco de este mismo evento.

Según el cálculo de la Canaco CDMX, los negocios que se verán beneficiadas con este incremento serán:

Agencias de viajes.

Centros comerciales.

Tiendas de souvenirs.

Tiendas de conveniencia.

Hoteles.

Restaurantes y bares.

Sólo en materia de hospedaje, el organismo empresarial anticipa una derrama económica de 344 millones 882 mil pesos, lo cual se reflejaría en una ocupación hotelera del 90% en los alrededores del Autódromo y del 72.5% en el resto de la CDMX.

En cuanto a la venta de boletos, se prevén ventas por 7,914 millones de pesos; por servicios turísticos 4,247 millones de pesos y por cobertura mediática 8,384 millones de pesos.

