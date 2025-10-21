Licenciados en Enfermería y Pasantes en Servicio Social ya Pueden Prescribir Medicamentos  

Las personas licenciadas en Enfermería, así como pasantes o en servicio social, ya pueden prescribir medicamentos. Te damos los detalles al respecto de lo que se publicó hoy 21 de octubre de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este martes, el DOF dio a conocer el acuerdo por el que se emiten lineamientos que determinan el procedimiento y los criterios para la prescripción de medicamentos a los que deberán sujetarse las personas licenciadas en Enfermería, así como las personas pasantes, en servicio social, de las siguientes carreras, referidas en el artículo 28 Bis de la Ley General de Salud.

Con Licenciatura en Enfermería

Con Licenciatura en Enfermería Pasantes de la carrera de Medicina

Pasantes de la carrera de Medicina Homeopática

Pasantes de la carrera de Cirujano Dentista

Pasantes de la carrera de Enfermería de nivel Licenciatura.

Se establece que las personas pasantes de Enfermería de nivel Licenciatura podrán prescribir medicamentos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, en los casos de las modalidades correspondientes a la prescripción inicial o autónoma y la prescripción colaborativa, en los establecimientos de atención médica del Sistema Nacional de Salud en los cuales prestan su servicio social.

Qué es p rescripción autónoma: Confiere al profesional de enfermería, la autoridad para indicar, usar y autorizar de forma autónoma la dispensación de medicamentos y una gama de insumos autorizados según la Institución, según sus respectivas áreas de formación. Este tipo de prescripción se fundamenta en la capacidad la persona Licenciada en Enfermería, para realizar una valoración clínica completa, diagnosticar problemas de salud y planificar intervenciones que incluyen la selección de tratamientos apropiados sin la necesidad de una autorización o intervención de un profesional de medicina.

Confiere al profesional de enfermería, la autoridad para indicar, usar y autorizar de forma autónoma la dispensación de medicamentos y una gama de insumos autorizados según la Institución, según sus respectivas áreas de formación. Este tipo de prescripción se fundamenta en la capacidad la persona Licenciada en Enfermería, para realizar una valoración clínica completa, diagnosticar problemas de salud y planificar intervenciones que incluyen la selección de tratamientos apropiados sin la necesidad de una autorización o intervención de un profesional de medicina. Qué es prescripción colaborativa: Permite al profesional de enfermería indicar y autorizar la dispensación de medicamentos de forma colaborativa con el profesional de medicina, con o sin su presencia in situ, bajo las condiciones expresas en estos lineamientos y las definidas en los protocolos de las instituciones. Estas condiciones generalmente implican la existencia de un diagnóstico y/o prescripción médica previa, y la actuación se enmarca en un plan de gestión clínica o un acuerdo terapéutico establecido con el profesional de medicina y, en ocasiones, con otros profesionales del equipo de salud. La y el profesional de enfermería no diagnostica la enfermedad, sino que gestiona el tratamiento en función del diagnóstico médico y de los objetivos terapéuticos acordados;

¿En qué casos podrán prescribir medicamentos los pasantes?

Las personas licenciadas en Enfermerías, así como pasantes o en servicio social solo podrán prescribir medicamentos en los casos que no se encuentre un médico, médico homeópata, cirujano dentista o persona licenciada en enfermería, que pueda realizar la valoración, diagnóstico y prescripción correspondiente y, para dar continuidad al tratamiento prescrito previamente por un médico, médico homeópata, cirujano dentista, persona licenciada en enfermería o pasante de alguna de dichas carreras.

Además, las recetas emitidas por la persona Licenciada en Enfermería y personas podrán surtirse en cualquier botica, droguería o farmacia legalmente instalada que cumplan los requisitos legales para la instalación de estos establecimientos.

La medida entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, es decir, a partir de mañana 22 de octubre de 2025.

Con información de N+

