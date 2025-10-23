Tormenta Melissa Activa Alerta por Inundaciones que Ponen en Peligro la Vida: ¿Dónde se Ubica?

La tormenta tropical Melissa se fortalece en el mar Caribe y podría convertirse en huracán categoría 1 en las próximas horas. Te decimos dónde se ubica el fenómeno meteorológico.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos de América (EUA) advirtió que Melissa provocará lluvias e inundaciones “potencialmente mortales” en partes de La Española y Jamaica durante el fin de semana.

Tropical Storm #Melissa Advisory 8A: Hurricane Watch Now in Effect For Jamaica. Heavy Rains and Life-Threatening Flooding Expected For Portions Of Hispaniola and Jamaica Through the Weekend. https://t.co/tW4KeGdBFb — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 23, 2025

También avisó que "a través de Puerto Rico, el norte de la República Dominicana, el norte de Haití y el oeste de Jamaica, se esperan de 5 a 10 centímetros (2 a 4 pulgadas) de lluvia hasta el domingo", con posibles inundaciones repentinas y urbanas.

El organismo previó en su último reporte que "Melissa serpentee sobre el Mar Caribe central durante varios días" y "que se convierta en un huracán mayor a finales de este fin de semana o principios de la próxima semana".

¿Dónde se ubica la tormenta tropical Melissa?

La tormenta tropical Melissa se ubica a 345 kilómetros al sureste de Kingston, en Jamaica, y a 440 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, en Haití.

Presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (50 millas) con un desplazamiento hacia el noroeste a 7 kilómetros por hora (5 millas). Se prevé que Melissa afecte en Haití y Jamaica desde el viernes por la tarde.

Por ello, apuntó el reporte, "es probable que se mueva lentamente y permanezca en las cercanías de Haití, Jamaica y este de Cuba durante varios días".



Aunque su movimiento es "errático", el NHC proyectó que la cresta de Melissa "se mueva a medida que una vaguada a gran escala se amplifica sobre el este de los Estados Unidos".

El ciclón ha alertado a las autoridades de Haití y República Dominicana, donde el subdirector ejecutivo de la Defensa Civil dominicana, Bernardo Rodríguez, reportó ayer miércoles casi medio centenar de personas albergadas en dos centros colectivos para preservar sus vidas.

Con esto, suman 13 los ciclones este año en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa, de las que Chantal ha sido la única en tocar tierra en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) ha pronosticado una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.

La temporada de ciclones tropicales 2025 termina el 30 de noviembre en el Atlántico.

