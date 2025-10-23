Tormenta Melissa Activa Alerta por Inundaciones que Ponen en Peligro la Vida: ¿Dónde se Ubica?
La tormenta tropical Melissa se fortalece en el mar Caribe; el Centro Nacional de Huracanes de EUA alertó por lluvias e inundaciones “potencialmente mortales”.
La tormenta tropical Melissa se fortalece en el mar Caribe y podría convertirse en huracán categoría 1 en las próximas horas. Te decimos dónde se ubica el fenómeno meteorológico.
El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos de América (EUA) advirtió que Melissa provocará lluvias e inundaciones “potencialmente mortales” en partes de La Española y Jamaica durante el fin de semana.
Tropical Storm #Melissa Advisory 8A: Hurricane Watch Now in Effect For Jamaica. Heavy Rains and Life-Threatening Flooding Expected For Portions Of Hispaniola and Jamaica Through the Weekend. https://t.co/tW4KeGdBFb— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 23, 2025
También avisó que "a través de Puerto Rico, el norte de la República Dominicana, el norte de Haití y el oeste de Jamaica, se esperan de 5 a 10 centímetros (2 a 4 pulgadas) de lluvia hasta el domingo", con posibles inundaciones repentinas y urbanas.
El organismo previó en su último reporte que "Melissa serpentee sobre el Mar Caribe central durante varios días" y "que se convierta en un huracán mayor a finales de este fin de semana o principios de la próxima semana".
¿Dónde se ubica la tormenta tropical Melissa?
La tormenta tropical Melissa se ubica a 345 kilómetros al sureste de Kingston, en Jamaica, y a 440 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, en Haití.
Presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (50 millas) con un desplazamiento hacia el noroeste a 7 kilómetros por hora (5 millas). Se prevé que Melissa afecte en Haití y Jamaica desde el viernes por la tarde.
Por ello, apuntó el reporte, "es probable que se mueva lentamente y permanezca en las cercanías de Haití, Jamaica y este de Cuba durante varios días".
Aunque su movimiento es "errático", el NHC proyectó que la cresta de Melissa "se mueva a medida que una vaguada a gran escala se amplifica sobre el este de los Estados Unidos".
El ciclón ha alertado a las autoridades de Haití y República Dominicana, donde el subdirector ejecutivo de la Defensa Civil dominicana, Bernardo Rodríguez, reportó ayer miércoles casi medio centenar de personas albergadas en dos centros colectivos para preservar sus vidas.
- Con esto, suman 13 los ciclones este año en el Atlántico: los huracanes Erin, Gabrielle, Humberto e Imelda, y las tormentas Andrea, Barry, Chantal, Dexter, Fernand, Jerry, Karen, Lorenzo y Melissa, de las que Chantal ha sido la única en tocar tierra en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) ha pronosticado una temporada ciclónica "superior a lo normal", al estimar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.
- La temporada de ciclones tropicales 2025 termina el 30 de noviembre en el Atlántico.
