Así Se Ve Desde el Espacio la Tormenta Melissa: Trayectoria Hoy del Ciclón Tropical

La tormenta tropical Melissa —el fenómeno meteorológico número 13 que se forma en el Atlántico en la actual temporada de ciclones 2025— fue captada desde el espacio por distintos satélites, por lo que aquí en N+ te compartimos los videos y fotografías de este sistema que se convertirá en huracán en los próximos días.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, en inglés), Melissa incluso se convertirá en un huracán mayor, es decir, al menos de categoría 3.

Hoy, 23 de octubre de 2025, el ciclón tropical mantiene su avance en el mar Caribe, donde varias naciones se encuentran en alerta por el pronóstico de lluvias fuertes e inundaciones potencialmente mortales.

Datos clave

La temporada de ciclones tropicales 2025 termina el 30 de noviembre en el Atlántico.

Hasta el momento se han formado 13 ciclones en esta cuenca oceánica: nueve tormentas y cuatro huracanes.

Los más poderosos fueron los huracanes de categoría 5 Erin y Humberto.

Para esta temporada se previeron entre 13 y 17 sistemas, por lo que aún podrían formarse cuatro ciclones más.

¿Dónde se localiza la tormenta tropical Melissa?

De acuerdo con un aviso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Melissa se localiza en el mar Caribe, y debido a su distancia no representa peligro para México, aunque otros países se encuentran en alerta.

Ubicación : A 535 km al sur-suroeste de Puerto Príncipe, Haití, y a mil 500 km al este-sureste de las costas de Quintana Roo.

: A 535 km al sur-suroeste de Puerto Príncipe, Haití, y a mil 500 km al este-sureste de las costas de Quintana Roo. Fuerza : Vientos máximos sostenidos de 85 km/h y rachas de 100 km/h.

: Vientos máximos sostenidos de 85 km/h y rachas de 100 km/h. Desplazamiento: Hacia el oeste a 4 km/h.

Tormenta Melissa vista desde el espacio. Foto: X @zoom_earth

Imágenes desde el espacio

En redes sociales, el Instituto Cooperativo para la Investigación en la Atmósfera (CIRA, en inglés) publicó clips de video captados por satélites.

En uno de ellos se pudo ver la formación de Melissa en el mar Caribe y en otro las burbujas de convección sobre las cimas de las nubes del ciclón.

Convection bubbles over the cloud tops of Tropical Storm Melissa this morning.



Melissa is moving at a very slow pace of 2 mph (4 km/h) in the Caribbean Sea. pic.twitter.com/0OEc1A1iCO — CIRA (@CIRA_CSU) October 22, 2025

Mientras que otras instituciones de meteorología publicaron imágenes satelitales infrarrojas en las que se observó el avance de la tormenta a medida que se fortalece.

Bandas nubosas de Melissa el día de su formación. Foto: X @CIRA_CSU

Países en alerta

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que “se esperan fuertes lluvias e inundaciones potencialmente mortales en partes de La Española y Jamaica durante el fin de semana”.

Se espera que Melissa serpentee sobre el Mar Caribe central durante varios días y se pronostica que se convierta en un huracán mayor a finales de este fin de semana o principios de la próxima semana.

Agregó que debido al lento avance del ciclón, aumentó el riesgo de un periodo prolongado de vientos fuertes, que podría durar un día o más, en Jamaica y la península de Tiburón en Haití.

“Se espera que Melissa produzca fuertes lluvias en partes de República Dominicana, Haití y Jamaica durante el fin de semana, lo que provocará una serie de inundaciones repentinas significativas y potencialmente mortales, y numerosos deslizamientos de tierra”, agregó.

Infrared satellite images of the Caribbean continue to show Tropical Storm Melissa in the waters southeast of Jamaica, firing up deep convection as she strengthens and inches closer to the island on this early Wednesday morning, October 22, 2025, at 5:35 AM. pic.twitter.com/q1SBvnEjfq — Weather Jamaica (@weatherjamaica) October 22, 2025

