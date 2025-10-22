Pronostican que Tormenta Melissa se Convierta en Huracán Categoría 3; Alertan por Inundaciones

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos emitió una alerta por inundaciones potencialmente mortales y deslizamientos de tierra para Haití, Jamaica y partes de República Dominicana, debido a la evolución de la Tormenta Tropical Melissa, que podría intensificarse a huracán categoría 3 en los próximos días.

De acuerdo con el organismo, Melissa avanza lentamente sobre el Mar Caribe Central, y sus efectos podrían prolongarse por varias horas o incluso más de un día en zonas de Jamaica y la península de Tiburón, en Haití. Este movimiento pausado incrementa el riesgo de vientos sostenidos de gran intensidad, así como de lluvias torrenciales que podrían causar daños severos en comunidades costeras y montañosas.

Las proyecciones meteorológicas indican que el sistema dejará fuertes precipitaciones durante todo el fin de semana en los tres países caribeños, con la posibilidad de inundaciones repentinas significativas y deslizamientos de tierra en áreas vulnerables. Autoridades locales ya han activado planes de emergencia y exhortan a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones de protección civil.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la Tormenta Tropical Melissa se localiza sobre el Caribe y, debido a su lejanía, no representa peligro para el territorio mexicano.

Según el pronóstico del organismo, este jueves 23 de octubre Melissa se ubicará a mil 445 kilómetros al este-sureste de Punta Herrero, Quintana Roo.

El 25 de octubre, se prevé que el sistema se intensifique y alcance la categoría 1 de huracán, situándose a mil 360 kilómetros al este-sureste de Cancún.

Para el 26 de octubre, el fenómeno continuará ganando fuerza hasta alcanzar la categoría 2, a unos mil 250 kilómetros al este-sureste de Cancún, mientras que el lunes 27 de octubre, alrededor de las 6:00 de la mañana, podría convertirse en un huracán categoría 3, a mil 120 kilómetros al este-sureste del territorio mexicano.

Aunque el sistema no impactará directamente a México, el SMN recomienda mantener vigilancia sobre su trayectoria ante posibles variaciones en su desplazamiento o cambios en las condiciones atmosféricas del Caribe.

