¿Hacia Dónde Va la Tormenta Melissa? Trayectoria del Ciclón Tropical Hoy 22 de Octubre 2025

Este miércoles, 22 de octubre de 2025, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) emitió un aviso por la tormenta tropical Melissa. Te decimos la trayectoria del ciclón tropical en el Atlántico.

De acuerdo con el centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos de América (EUA), Melissa se mueve muy lentamente, por lo que provocará fuertes lluvias e inundaciones en partes de La Española y Jamaica durante el resto de la semana.

Trayectoria de la tormenta tropical Melissa

La Conagua indicó que la tormenta tropical Melissa se localiza a 520 km al sur-suroeste de Puerto Príncipe, Haití, y a 1,565 km al este-suroeste de Quintana Roo. Presenta vientos máximos sostenidos de 85 km/h, rachas de 100 km/h y desplazamiento hacia el oeste de 20 km/h.

Así será su trayectoria:

Para mañana 23 de octubre: Tormenta tropical, a 1 320 km al este-sureste de de las costas de Quintana Roo, a las 6:00 horas.

23 de octubre: Tormenta tropical, 1,290 km al este-sureste de de las costas de Quintana Roo, a las 18:00 horas.

24 de octubre: Tormenta tropical, a 1,280 km al este-sureste de de las costas de Quintana Roo, a las 6:00 horas.

24 de octubre: Tormenta tropical, a 1,260 km al este-sureste de de las costas de Quintana Roo, a las 18:00 horas.

25 de octubre: Huracán categoría 1, a 1,195 al este-sureste de Cancún Quintana Roo, a las 18:00 horas.

26 de octubre: Huracán categoría 1, a 1,180 al este-sureste de Cancún Q.¿uintana Roo, a las 18:00 horas

Cabe destacar que por su ubicación y trayectoria no representa riesgo para México.

