Aviso de Quintana Roo por Tormenta Melissa en Atlántico: ¿Hay Peligro por el Ciclón en Cancún?
Entérate si la tormenta tropical Melissa representa riesgo para México, principalmente en Cancún, Quintana Roo, en su trayectoria en el Caribe, donde se fortalecerá a huracán
La tormenta tropical Melissa está tomando fuerza en aguas del Caribe y de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unido (HNC, por sus siglas en inglés), la trayectoria del próximo huracán genera incertidumbre, en el Atlántico. Aquí te informamos sobre el aviso que emitió el Gobierno de Quintana Roo ante la posible cercanía del ciclón, en Cancún.
¿Dónde se ubica la tormenta tropical Melissa?
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que la tormenta tropical Melissa se ubicó hoy, 22 de octubre de 2025, a 1,600 kilómetros (km) al este-sureste de las costas de Quintana Roo, cerca de Puerto Príncipe, en Haití.
La tormenta tropical Melissa presentó vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (km/h), rachas de 100 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 4 km/h.
El #SMNmx le da seguimiento puntual a la #TormentaTropical #Melissa en el mar Caribe. Debido por su distancia y trayectoria, no representa riesgo para el territorio nacional.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 22, 2025
Todos los detalles en el gráfico ⬇️ pic.twitter.com/mISCyf8eHu
¿Melissa será huracán?
De acuerdo con el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes, la tormenta tropical Melissa se podría intensificar a huracán este viernes, 24 de octubre de 2025, cerca de Haití, República Dominicana y Jamaica, países donde habrá lluvias fuertes y posibles inundaciones.
El Centro Nacional de huracanes emitió un aviso de vigilancia por huracán para Haití y República Dominicana.
Se tiene previsto que el huracán Melissa alcance la categoría 3, el fin de semana.
¿Melissa representa riesgo para Cancún, Quintana Roo?
Ante el fortalecimiento de Melissa en el Caribe, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, avisó que las autoridades mantienen en permanente vigilancia la trayectoria y evolución de la tormenta tropical.
Lezama agregó que las lluvias fuertes continuarán en Quintana Roo por “a un canal de baja presión y una vaguada en altura”, por lo que pidió “a la ciudadanía a tomar precauciones y seguir las recomendaciones de Protección Civil y capitanías de puertos”.
Por su parte, la Conagua subrayó que por la distancia y trayectoria de Melissa, “el sistema no representa peligro para el territorio mexicano”.
🔔¡Actualización!— Mara Lezama (@MaraLezama) October 22, 2025
🌀El centro de la tormenta tropical Melissa se localiza a 485 km al sur-suroeste de Puerto Príncipe, Haití y a 1,600 km al este-sureste de las costas de Quintana Roo.
💨 Presenta vientos máximos sostenidos de 85 km/h, rachas de 100 km/h y desplazamiento… pic.twitter.com/uCGg5pCqZv
