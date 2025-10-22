Agua Estado de México: Lista Completa de Municipios con Más Suministro por Nivel del Cutzamala

El Sistema Cutzamala se ha recuperado considerablemente gracias a las lluvias de la temporada de ciclones 2025; aquí te damos la lista completa de los municipios de Estado de México que se verán beneficiados con más agua, a partir de octubre de 2025.

¿Cuánta agua hay en el Cutzamala en octubre de 2025?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó, a través del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, que el nivel de agua en el Sistema Cutzamala es de 96.8%, es decir, tiene 757.44 millones de metros cúbicos cuadrados de agua, hasta el corte del 20 de octubre de 2025.

Ante la histórica recuperación del Cutzamala, el suministro de agua que se envía a Ciudad de México y Estado de México aumentó 45%, desde el 14 de octubre de 2025.

¿Cuánta agua hay en las presas del Cutzamala?

Presa Porcentaje de almacenamiento Cantidad de agua El Bosque 97.5% 197.40 metros cúbicos de agua Valle de Bravo 97.1% 382.90 metros cúbicos de agua Villa Victoria 95.4% 177.14 metros cúbicos de agua

Lista completa de municipios de Estado de México con más agua por recuperación del Cutzamala

A continuación, te damos la lista completa de los municipios que van a recibir más agua, gracias a la cantidad de líquido que hay almacenado en las presas del Cutzamala:

Acolman Atizapán de Zaragoza Coacalco Cuautitlán Izcalli Ecatepec de Morelos Huixquilucan Lerma Naucalpan de Juárez Netzahualcóyotl Nicolás Romero Ocoyoacac Tecámac Tlalnepantla Toluca Tultitlán

Con el aumento en el volumen de agua que se envía a CDMX y Estado de México, a través del Cutzamala, se alcanzaría el 100% del suministro y se beneficiarán unos cinco millones de personas que habitan en la Zona Metropolitana del Valle de México, destacó la Conagua.

Ante esta buena noticia, la Conagua pidió a los ciudadanos cuidar el agua, no desperdiciarla y ahorrar su consumo, para poder garantizar el derecho al líquido, en un futuro.

