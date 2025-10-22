Se Acerca Formación de Ciclón Sonia: Este Día se Espera la Nueva Tormenta en el Pacífico

En el océano Pacífico se localiza una zona de baja presión con alta probabilidad de convertirse en la tormenta tropical Sonia, por lo que aquí en N+ te informamos cuál es su ubicación exacta y cuándo podría formarse, de acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En lo que va de la actual temporada de ciclones tropicales 2025, un total de 17 fenómenos meteorológicos se han formado en esta cuenca oceánica, de los cuales 10 se convirtieron en huracanes y siete en tormentas tropicales.

Los más poderosos fueron los huracanes categoría 4 Erick y Kiko, mientras que Flossie llegó a la categoría 3.

Se acerca la formación de Sonia

Este miércoles 22 de octubre de 2025, la Conagua informó en redes sociales los detalles de la zona de baja presión que podría evolucionar a la tormenta tropical Sonia.

Ubicación : A 780 km al sur de Punta San Telmo, Michoacán.

: A 780 km al sur de Punta San Telmo, Michoacán. Despl a zamiento: Se mueve hacia el oeste a una velocidad entre 16 y 24 kilómetros por hora (km/h).

zamiento: Se mueve hacia el oeste a una velocidad entre 16 y 24 kilómetros por hora (km/h). Probabilidad de desarrollo ciclónico: 30% de posibilidad de evolucionar en ciclón en 48 horas y 70% en 7 días.

Sobre cuándo podría fortalecerse la zona de baja presión y con ello dar paso a la tormenta Sonia, la Comisión Nacional del Agua indicó que “se prevé su intensificación a ciclón tropical a finales de esta semana”.

Sobre los ciclones tropicales

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), un ciclón tropical es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central.

Los datos clave:

Se forman en aguas tropicales, cuando la temperatura es superior a los 26 grados y existe una zona de baja presión atmosférica.

y existe una zona de baja presión atmosférica. Tienen una circulación organizada y definida en superficie.

y definida en superficie. En el hemisferio norte, los vientos de los ciclones tropicales giran en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Se desarrollan en la zona de convergencia intertropical, hacia los 10° de latitud Norte.

Se clasifican de acuerdo con la velocidad de sus vientos máximos en: depresión tropical, tormenta tropical y huracán.

¿Cómo se forman los huracanes?

La evolución de un ciclón tropical puede llegar a desarrollar cuatro etapas:

Perturbación Tropical: Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical.

Zona de inestabilidad atmosférica asociada a la existencia de un área de baja presión, la cual propicia la generación incipiente de vientos convergentes cuya organización eventual provoca el desarrollo de una depresión tropical. Depresión Tropical: Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora.

Los vientos se incrementan en la superficie producto de la existencia de una zona de baja presión; esos vientos alcanzan una velocidad sostenida menor o igual a 62 kilómetros por hora. Tormenta Tropical: El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial.

El incremento continuo de los vientos provoca que éstos alcancen velocidades sostenidas entre los 63 y 118 kilómetros por hora. Además, las nubes se distribuyen en forma de espiral. Cuando el ciclón alcanza esta intensidad se le asigna un nombre preestablecido por la Organización Meteorológica Mundial. Huracán: Es el ciclón tropical en el cual los vientos máximos sostenidos alcanzan o superan los 119 kilómetros por hora y su área nubosa cubre una extensión entre los 500 y 900 km de diámetro, produciendo lluvias intensas. En esta etapa el ciclón se clasifica por medio de la escala Saffir-Simpson.

