La mañana de hoy, 21 de octubre de 2025, se formó la tormenta tropical Melissa en aguas del océano Atlántico, informaron la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Se trata del fenómeno meteorológico número 13 en esta cuenca oceánica en la actual temporada de ciclones tropicales 2025.

Según los pronósticos, este ciclón tomará fuerza y se convertirá en huracán en los siguientes días, por lo que se emitió alerta por su trayectoria en El Caribe.

La temporada de ciclones tropicales 2025 termina el 30 de noviembre en el Atlántico.

Hasta el momento se han formado 13 ciclones en esta cuenca oceánica: nueve tormentas y cuatro huracanes.

Los más poderosos fueron los huracanes de categoría 5 Erin y Humberto.

Para esta temporada se previeron entre 13 y 17 sistemas, por lo que aún podrían formarse cuatro ciclones más.

¿Dónde se encuentra la tormenta Melissa?

La tormenta Melissa se formó sobre el centro del mar Caribe, al sur de Haití, informaron los organismos nacional e internacional.

Ubicación : Su centro se localiza a 480 kilómetros (km) al sur de Puerto Príncipe, Haití, y a mil 765 km al este-sureste de las costas de Quintana Roo.

: Su centro se localiza a 480 kilómetros (km) al sur de Puerto Príncipe, Haití, y a mil 765 km al este-sureste de las costas de Quintana Roo. Fuerza : Presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 100 km/h.

: Presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (km/h) y rachas de 100 km/h. Desplazamiento: Se mueve hacia el oeste a 22 km/h.

Melissa se formó en el mar Caribe este 21 de octubre de 2025. Foto: NHC

¿Hay alerta para México?

En redes sociales, la Conagua indicó que debido a su distancia y trayectoria, Melissa no representa peligro para México.

Mientras que el Centro Nacional de Huracanes advirtió sobre posibles afectaciones en Haití y República Dominicana.

En su aviso por el sistema, el organismo previó que Melissa ocasione lluvias y pueda ocasionar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en esos dos países durante el fin de semana.

Ante ello, se emitió una alerta de huracán para la costa sur y la península de Tiburón en Haití y alerta de tormenta tropical para Jamaica.

¿Cuál será la trayectoria de Melissa?

El NHC expuso que existe incertidumbre significativa en el pronóstico de trayectoria e intensidad de Melissa, y previamente indicó que un avión cazahuracanes realizará el correspondiente vuelo de reconocimiento.

Por su parte, la Conagua compartió un mapa con la posible trayectoria del ciclón tropical en el que se indicó que tomará fuerza y se convertirá en huracán hacia el 25 de octubre.

Posible trayectoria de tormenta Melissa. Foto: NHC

Con información de N+.

