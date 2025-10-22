Conagua Alerta por Lluvias "Muy Fuertes" Hoy Miércoles 22 de Octubre en Veracruz y 3 Estados Más
La alerta por lluvias "muy fuertes” se debe a un canal de baja presión en interacción con la entrada de humedad del golfo de México e inestabilidad atmosférica
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por lluvias "muy fuertes" para hoy miércoles 22 de octubre de 2025 en Veracruz y en tres estados más.
En las próximas horas, se esperan #Lluvias intensas en #Veracruz (regiones Las Montañas y Papaloapan) y #Oaxaca (Papaloapan, Sierra Norte e Istmo).— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 22, 2025
Puedes consultar el #Pronóstico completo en ⬇️ https://t.co/9TaD34gu5a pic.twitter.com/GYVpM3Ph0q
¿Cuáles son los 4 estados donde se esperan muy fuertes lluvias hoy 22 de octubre 2025?
- Veracruz
- Tabasco
- Oaxaca
- Chiapas
Esto se debe a un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, en interacción con la entrada de humedad del golfo de México e inestabilidad atmosférica, que ocasionará lluvias muy fuertes en las zonas mencionadas.
¿Dónde se esperan fuertes lluvias?
En las siguientes horas, se pronostican #Chubascos con #Lluvias puntuales fuertes, #DescargasEléctricas y #Rachas de #Viento de 20 a 30 km/h en regiones de #LaHuasteca. pic.twitter.com/CBUZMiRqAH— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 22, 2025
- Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra)
- Chubascos
- San Luis Potosí
Onda tropical 39 se desplazará sobre Guatemala y Chiapas
Asimismo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reporta que la onda tropical número 39 se desplazará sobre Guatemala y eventualmente al sur de Chiapas, aumentando la probabilidad de lluvias en dicha entidad.
Vientos por vaguada con la corriente en chorro subtropical
Por otra parte, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera en interacción con la corriente en chorro subtropical se desplazará sobre el noroeste del país, ocasionando descenso de temperaturas y rachas de vientos de 45 a 60 km/h en dicha región.
Se esperan lluvias en estados del norte, occidente, centro y sur de México
Debido a un canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, se esperan lluvias y chubascos en estados del norte, occidente, centro y sur de México.
A su vez, un canal de baja presión en combinación con una vaguada en altura ubicada al noreste de la península de Yucatán ocasionará chubascos y lluvias fuertes.
Frente frío número 9 se desplazará hacia EUA y dejará México
El frente frío número 9 se desplazará hacia el sureste de Estados Unidos, dejando de afectar al país; sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigilancia sobre la aproximación de un nuevo frente frío el día viernes a la frontera norte del país.
