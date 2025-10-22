¿Qué Pasó con el Derrame de Hidrocarburos en Río Pantepec en Veracruz?; Municipios Afectados

La Secretaría de Marina informó este miércoles 22 de octubre, sobre el derrame de hidrocarburos detectado en días pasados en el Río Pantepec, en el poblado Kilómetro 33 Paso Real, en inmediaciones de la localidad de Citlaltépetl, en la zona norte del estado de Veracruz.

De acuerdo con la información, personal naval implementa acciones contra el derrame de hidrocarburos, y se mantiene activo el Plan Regional de Contingencias en Tuxpan, integrado por representantes de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), Gobierno municipal, PEMEX, ASIPONA Tuxpan, Capitanía de Puerto y MARINA a través de la Primera Región Naval.

Video: Derrame de Hidrocarburo en Río Pantepec en Tuxpan, Veracruz Afecta Plantíos de Naranjos

Las acciones que se realizan por dicha autoridades, son para contener y recuperar el hidrocarburo; en este contexto, se informa que el derrame al momento se encuentra contenido. De igual forma, se mantiene un seguimiento permanente de las condiciones meteorológicas y de marea que imperan en la zona de Tuxpan, con pronósticos diarios que permiten ajustar las operaciones de contención, recuperación y limpieza.

Instalan barreras de contención por derrame de hidrocarburos al norte de Veracruz

Para atender la emergencia, 300 elementos se encuentran desplegados en las bocas de los esteros de Tenechaco, Casa Blanca, Palma Sola, Tumilco y Quinta Las Puertas con dos unidades de PEMEX , mismas que recolectan el hidrocarburo para depositarlo en las pipas.

Además, fueron instaladas seis barreras de contención en puntos estratégicos para prevenir el ingreso de hidrocarburos a esos cuerpos de agua. Se contempla la instalación de cuatro barreras más en los esteros de Casa Blanca, La Calzada, Tampamachoco y Jácome.

Noticia relacionada: Derrame de Hidrocarburo en Río Pantepec en Tuxpan, Veracruz; Marina Activa Plan de Contingencia

Para apoyar en las labores, el Buque de Investigación Oceanográfica ARM “Zimapán” (BI-06), se incorporó al puerto de Tuxpan el para realizar despliegue de barreras para contención; así como el Buque ARM “Papaloapan” (A-411), el cual está para las tareas de apoyo logístico.

También, se añaden dos aviones, un helicóptero, dos drones, siete embarcaciones y 10 vehículos de la Armada de México que realizan vuelos de reconocimiento, recorridos marítimos y terrestres en los municipios de mayor riesgo como Álamo Temapache y Tuxpan, para dar seguimiento al desplazamiento de hidrocarburos en el río Pantepec mediante observación directa.

Es de mencionar que se mantiene alertada a la población, de los municipios con mayor afectación, con el fin de evitar cualquier contacto con zonas contaminadas por dicho derrame.

Historias recomendadas:

LLZH