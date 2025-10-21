Derrame de Hidrocarburo en Río Pantepec en Tuxpan, Veracruz; Marina Activa Plan de Contingencia

La Secretaría de Marina informó, que se registra un derrame de hidrocarburos en el río Pantepec, en las inmediaciones de la región de Citlaltépetl, Veracruz, el cual fue detectado en días pasados, aproximadamente a 50 kilómetros del municipio Tuxpan, en la zona norte del estado.

Derivado de este derrame, se implementa el Plan Regional de Contingencia y Mando Unificado. Aunado a esto, se identifican como municipios de mayor riesgo Álamo Temapache y Tuxpan; de igual forma, autoridades y PEMEX, ya están atendiendo la contingencia.



Para controlar el derrame, hay 300 elementos disponibles para estas acciones, un buque de contención, un avión, un helicóptero, dos drones, siete embarcaciones menores, barrera contenedora de puerto, 500 metros de barrera contenedora de alta mar, entre otros, para este tipo de eventos. Además, es de mencionar que se iniciaron actividades de contención en El Higueral y vuelos de reconocimiento.

Colocan barreras de contención por derrame de hidrocarburos en Citlaltépetl, Veracruz

Las Marina informó que fueron colocadas barreras de contención en puntos estratégicos para la recuperación de hidrocarburo, su dispersión con sustancias químicas, y desvío del flujo del derrame, todo en seguimiento de la evolución de citada contingencia.



Se especificó que se realizó alertamiento a la población, para evitar cualquier contacto con zonas contaminadas por dicho derrame localizado en Citlaltépetl, Veracruz, aproximadamente a 50 kilómetros del municipio Tuxpan.

