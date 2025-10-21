Conagua Alerta por Intensificación de Potencial Ciclón Sonia; Prevé Formación Este Fin de Semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alertó este martes 21 de octubre sobre la intensificación de una zona de baja presión con altas probabilidades para formar un ciclón tropical en el océano Pacífico.

Con corte a las 18:00 horas de este martes, la zona de baja presión al sur de las costas de Michoacán mantenía el siguiente pronóstico de desarrollo ciclónico:

Pronóstico a 48 horas : 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico.

: 30% de probabilidad para desarrollo ciclónico. Pronóstico a siete días: 70% de probabilidad para desarrollo ciclónico.

¿En dónde se ubica y hacia dónde va el potencial ciclón Sonia?

La zona de baja presión en observación se localiza a 785 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en el Pacífico mexicano.

Esta se desplaza a una velocidad aproximada de entre 16 y 24 kilómetros por hora hacia el oeste.

¿Cuándo se formará el ciclón tropical Sonia?

Por su ubicación y desplazamiento, el SMN prevé que la zona de baja de presión en vigilancia se intensifique a ciclón tropical a finales de esta semana.

De formarse, este sistema atmosférico recibirá el nombre de Sonia, de acuerdo con el pronóstico para la temporada de ciclones tropicales 2025 de la Conagua.

Un ciclón tropical se caracteriza por ser un sistema meteorológico caracterizado por vientos que giran con gran rapidez alrededor de un centro de baja presión, en sentido contrario a las manecillas del reloj si se presenta en el hemisferio norte y en sentido horario, en el caso del hemisferio sur.

