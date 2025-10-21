Fuerte Incendio en Ecatepec Hoy: ¿Qué se Quema en la Colonia Hank González?

Un fuerte incendio se registró la tarde de este martes 21 de octubre en la colonia Hank González, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, generando la suspensión temporal del servicio de transporte del Mexicable en su Línea Roja.

El siniestro, reportado cerca del mediodía, provocó que las autoridades del Sistema de Movilidad 1 (Mexibús) anunciaran la suspensión del servicio de la Línea Roja del Mexicable entre las estaciones Hank González y Santa Clara. Las autoridades informaron que trabajaban para restablecer el servicio lo antes posible y pidieron a los usuarios tomar precauciones.

Protección Civil del Estado de México confirmó que la coordinación a través del Centro Regional Valle de Chalco atendió un incendio ubicado en la colonia Hank González, calle Uno, cerca de una estación de servicio Pemex y de la avenida San Andrés, en el municipio de Ecatepec.

Por su parte, el C5 Edomex indicó que mediante las cámaras de videovigilancia se visualizó el incendio ubicado en Calle 1 y Calle 113 de la colonia Hank González. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

El director de Protección Civil de Ecatepec señaló que en el lugar hay presencia de solventes y que el humo generado es tóxico para las personas, por lo que se recomendó a los habitantes de la zona cerrar ventanas y evitar exponerse al humo.

Servicios de Seguridad Pública Municipal y Estatal, cuerpos de Bomberos, Protección Civil e incluso elementos de la Marina trabajaron en el lugar para una pronta atención y mitigación del siniestro. Varias ambulancias se encontraban en el perímetro del cerco de seguridad como medida preventiva.

#AlMomento. El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México acude en apoyo al incendio de un negocio en Ecatepec, Estado de México.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/DhFRnTBmxN — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) October 21, 2025

¿Qué se quema en Ecatepec hoy?

De acuerdo con las autoridades y diversos reportes, lo que se quema hoy en Ecatepec es una fábrica de colchones, en donde había almacenados varios de estos productos.

Según el director de Protección Civil, los materiales almacenados en el inmueble, que incluían cartón, plástico, hules y espuma de los colchones, sirvieron como combustible y contribuyeron a la rápida propagación de las llamas.

Debido a la intensidad del incendio, los bomberos de la Ciudad de México acudieron en apoyo para ayudar a sofocar las llamas, que generaban una enorme columna de humo negro visible a varios metros de distancia. A pesar de los esfuerzos de los cuerpos de emergencia durante varios minutos, las llamas mostraron gran intensidad y dificultad para ser controladas.

Las autoridades trabajaron en la evacuación de viviendas y comercios en los alrededores para garantizar la seguridad de los residentes. Antes de la suspensión del servicio, las góndolas del Mexicable cruzaban por la columna de humo, lo que motivó la medida de precaución.

Vecinos de la zona indicaron que no es la primera vez que ocurre un incendio en este inmueble, siendo esta al menos la segunda ocasión. Las autoridades pidieron a la población evitar circular por la zona para permitir el libre tránsito de las unidades de emergencia.

Con información de Heatzi Valdez.

