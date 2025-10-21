Guerrilla Colombiana Rechaza Vínculos con Narcotráfico luego de Acusaciones EUA

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) negó este martes 21 de octubre utilizar embarcaciones para el narcotráfico, como aseguró el Departamento de Guerra estadounidense. El domingo, Estados Unidos aseguró que había matado a tres supuestos narcotraficantes a bordo de una embarcación que pertenecía a la guerrilla colombiana.

ELN rechaza vínculos con el narcotráfico, como acusa Estados Unidos

A través de un comunicado, el Ejército de Liberación Nacional aseguró que no está involucrado en el narcotráfico y que sus militantes tienen prohibido involucrarse en esta actividad. Por lo mismo, rechazó que hayan sido militantes suyos los tres presuntos narcotraficantes que mató Estados Unidos en un ataque reciente.

El Ejército de Liberación Nacional no tiene ni tendrá embarcación alguna vinculada con actividades de narcotráfico, ni en el Caribe ni en ningún otro mar, sencillamente por cuanto está prohibido para sus militantes y estructuras involucrarse en ninguno de los eslabones de este fenómeno.

Esta declaración llega en medio del conflicto diplomático que han protagonizado los gobiernos de Donald Trump y Gustavo Petro, derivado del “conflicto armado” que Estados Unidos declaró contra el narcotráfico.

Comparan a narcotraficantes con Al Qaeda

En el último par de meses, el gobierno estadounidense ha realizado al menos siete bombardeos contra supuestas “narcolanchas” en el Caribe, cerca de las costas venezolanas. Este domingo, Pete Hegseth, secretario del recién rebautizado Departamento de Guerra de Estados Unidos, dijo que en uno de estos ataques se mató a tres presuntos narcotraficantes vinculados con el ELN.

Según el secretario estadounidense, el ataque en el mar Caribe ocurrió el pasado 17 de octubre:

El 17 de octubre, bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización terrorista designada, que operaba en el área de responsabilidad del Comando Sur.

Además, el secretario de Guerra comparó a las organizaciones criminales de Latinoamérica con las organizaciones terroristas, como Al Qaeda:

Estos carteles son la Al Qaeda del hemisferio occidental, que usa la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo. El ejército estadounidense tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, igual que Al Qaeda.

