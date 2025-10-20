Colombia Llama a Consultas a su Embajador en Estados Unidos Ante Tensión entre Petro y Trump

Aumenta la tensión en la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia, luego de las diferencias entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, respectivamente; este lunes, el Gobierno colombiano llamó a consultas a Daniel García-Peña, su embajador en la Unión Americana. Aquí te explicamos los motivos.

El Gobierno de Colombia informó hoy, 20 de octubre de 2025, que el embajador colombiano en Estados Unidos viajó a Bogotá para consultas, luego de las críticas de Gustavo Petro, presidente de Colombia, por el hundimiento de lanchas supuestamente cargadas de drogas en el Caribe y la suspensión de la ayuda financiera estadounidense, anunciada por Donald Trump.

Video: Gustavo Petro Llama a Consultas a su Embajador en EUA

Información en desarrollo…

Con información de N+.

RMT