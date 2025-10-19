Donald Trump acusa a Gustavo Petro, Presidente de Colombia de Ser un líder del narcotráfico

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se lanzó en contra de su homólogo colombiano Gustavo Petro, a quien llamó líder del narcotráfico.

Mediante la red social Truth Social, acusó a Petro de fomentar la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, en todo el territorio colombiano.

“El presidente Gustavo Petro, de Colombia, es un líder del narcotráfico que fomenta enérgicamente la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, en todo el territorio colombiano. Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala que recibe de Estados Unidos, que no son más que un timo a largo plazo a América”, escribió Trump.





Trump amenaza a Colombia por supuestos campos de producción de droga

Trump, además, amenazó con quitar todo tipo de subsidios a Colombia.

“A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subvenciones, ya no se realizarán a Colombia", dio a conocer el presidente estadunidense.

Además, siguió criticando a Petro a quien acusó de hacer comentarios despectivos hacia Estados Unidos y que más le vale cerrar dichos campos de producción de droga, pues de no hacerlo, su gobierno lo hará y no de forma amable.

“El objetivo de esta producción de drogas es la venta de cantidades masivas de producto en Estados Unidos, causando muerte, destrucción y caos. Petro, un líder con baja popularidad y muy impopular, con comentarios despectivos hacia Estados Unidos, más le vale cerrar inmediatamente estos campos de muerte, o Estados Unidos los cerrará por él, y no lo hará de forma amable”, sentenció Trump.

Impulsar la paz de Colombia no es ser narcotraficante, responde Petro a Trump

La respuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, no se hizo esperar, mediante su cuenta de X aseguró que Trump está siendo engañado por sus "logias y asesores".

"Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo". Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas", escribió Petro en su cuenta de X.

Mientras que en otro mensaje, dijo que tratar de impulsar la paz en su país no es ser narcotraficante.

"Tratar de impulsar la paz de Colombia no es ser narcotraficante", señaló Petro.

