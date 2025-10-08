Petro Dice que Hay Indicios de que Lancha Bombardeada por EUA en el Caribe era Colombiana

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este miércoles 8 de octubre que la embarcación que fue atacada el fin de semana por Estados Unidos en el Caribe frente a la costa de Venezuela era colombiana y transportaba ciudadanos de ese país.

Fue el pasado domingo cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, informó que las fuerzas de su país atacaron un barco que supuestamente transportaba drogas ilegales frente a la costa venezolana.

"Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior. Espero que aparezcan sus familias y denuncien", escribió Petro en su cuenta de X.

Se ha abierto un nuevo escenario de guerra: el Caribe

¿Por qué EUA atacó la lancha en El Caribe?

El Ejército estadounidense ha destruido en las últimas semanas varias embarcaciones que, según Trump, transportaban drogas ilícitas desde el país sudamericano, unas acciones que el mandatario ha calificado como una poderosa advertencia para cualquiera que intente llevar drogas a su nación.

Más temprano, el ministro de Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino, calificó el despliegue militar estadounidense en el Caribe como una "amenaza seria" y manifestó que el presidente venezolano Nicolás Maduro ha llamado a una "contraofensiva".

Estados Unidos ha efectuado al menos cuatro ataques a embarcaciones en su despliegue militar en el sur del Caribe, incluyendo siete buques de guerra, un submarino de propulsión nuclear y cazas furtivos F-35.

Con información de: Reuters

