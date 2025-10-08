Trump Anuncia que Posiblemente Viajará a Medio Oriente Para Acuerdos de Paz en Gaza

El presidente estadounidense Donald Trump anunció que está considerando viajar a Medio Oriente, posiblemente el domingo próximo en el marco de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz en Gaza.

El mandatario expresó optimismo sobre las conversaciones que ha mantenido con representantes de la región, señalando que existen muchas posibilidades de que el acuerdo se concrete.

Trump indicó que ha estado tratando con personas de Oriente Medio sobre el posible acuerdo de paz y manifestó su confianza en que la iniciativa llegará a buen término. El anuncio del posible viaje presidencial representa un esfuerzo diplomático de alto nivel en un momento crítico de las negociaciones.

Además, el mandatario estadounidense informó que el secretario de Estado, Marco Rubio, le pasó una nota en la que afirmaba que se encuentran "muy cerca de un acuerdo en Medio Oriente".

Actualmente, se desarrollan conversaciones en Egipto, donde comenzaron el lunes. El proceso diplomático se centra en un plan de paz de 20 puntos propuesto por la administración estadounidense que incluye el cese inmediato de la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes a cambio de prisioneros palestinos, el desarme de Hamás y la formación de un gobierno tecnócrata de transición en Gaza. A largo plazo, la propuesta contempla negociaciones para la creación de un Estado palestino, aunque el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha descartado este punto.

La delegación de Hamás estableció dos condiciones fundamentales para alcanzar un acuerdo: un cese al fuego permanente y la retirada total de las fuerzas militares israelíes del territorio gazatí. Egipto actúa como mediador entre las partes.

Las negociaciones coinciden con el primer aniversario de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel, que causaron 1.200 muertes. La posterior ofensiva israelí en Gaza ha resultado en más de 67.000 víctimas fatales, según datos disponibles, y ha sido calificada como genocidio por un número creciente de actores internacionales.

