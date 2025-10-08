Fiscalía de Nuevo León Revela que el Piloto Bryan Ballesteros Consumió Alcohol y Cannabis

A casi tres semanas del accidente aéreo registrado en el municipio de García, en el que perdieron la vida la conductora de televisión Débora Estrella y el piloto Bryan Ballesteros Argueta, el fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, reveló que el conductor de la aeronave consumió alcohol y cannabis, de acuerdo con los estudios realizados tras el desplome.

Además, el fiscal Javier Flores Saldívar dijo que ya se preparan para el envío oficial de las diligencias primarias a las autoridades federales, entre ellas la necropsia de ley.

¿Cómo fue el accidente aéreo donde murió Débora Estrella y Bryan Ballesteros?

El accidente aéreo ocurrió el pasado 20 de septiembre de 2025, cuando la avioneta en la que viajaban Débora Estrella, conductora de televisión de Monterrey, y el piloto Bryan Ballesteros, se desplomó en el Interpuerto dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García, Nuevo León.

El desplome de la avioneta se dio a conocer aproximadamente a las 07:00 de la noche, pero solo se había reportado la muerte de dos personas; minutos más tarde las autoridades confirmaron que se trataba de Débora Estrella, y al día siguiente fue identificado Bryan Ballesteros, quien conducía la aeronave y que, de acuerdo con la fiscalía, había consumido alcohol y cannabis.

Con información de Ángel Giner | N+

