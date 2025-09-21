Bryan Ballesteros es el Piloto que Murió en el Accidente Aéreo con Débora Estrella en Nuevo León

Confirman que Bryan Ballesteros es el Piloto Aviador que murió junto a la conductora de noticias Débora Estrella tras desplome de una avioneta.

A través de una esquela publicada en las redes sociales de la Policía de Guadalupe se tuvo conocimiento de la identidad de la segunda víctima que perdió la vida en el accidente de la aeronave que cayó el pasado 20 de septiembre de 2025 en el municipio de García.

En dicha publicación la Secretaría de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social de Guadalupe lamentó los hechos y mandaron condolencias a familiares y amigos.

¿Qué se sabe del accidente de avioneta en García, Nuevo, León?

Ayer la conductora Débora Estrella compartió mediante una historia la fotografía de una avioneta, más tarde se dio a conocer del accidente de una que se desplomó en el Interpuerto dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras, dicha aeronave tenía las características de la que mostró en redes sociales lo que generó preocupación a los seguidores de la comunicadora.

Más tarde, se dio a conocer por medio de colegas de Débora que lamentablemente había fallecido. Hasta el momento se desconocen las causas que generaron el accidente por lo que las autoridades correspondientes se encuentran realizando las indagatorias.

Lamentan muerte de piloto Bryan Ballesteros en desplome de aeronave

Luego de darse a conocer que el piloto Bryan Ballesteros era la segunda víctima del accidente aéreo registrado en el municipio de García, Nuevo León, amigos y conocidos lamentaron su muerte a través de diversas publicaciones en redes sociales y mandaron sus condolencias a los familiares.

Describieron a Bryan como un hombre apasionado por la aviación, sencillo, con humildad y carisma, que inició como sobrecargo y que con esfuerzo y dedicación se convirtió en piloto. Y hubo aquellos quienes iban iniciando en el mundo del vuelo, que le agradecieron por las enseñanzas y su disposición para ayudarlos a seguir aprendiendo.

