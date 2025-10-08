Dan Golpe al Huachicol en Edomex: Aseguran Pipa con 31 Mil Litros de Combustible 

Policías del municipio de Ecatepec, Estado de México, y elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) detuvieron al conductor de una pipa con capacidad de 31 mil litros, que transportaba combustible presuntamente robado.

En un comunicado, el Gobierno municipal detalló que la detención y aseguramiento de la unidad se llevó a cabo en una gasolinera de Santa Cruz Venta de Carpio.

Detención, ante patrullajes en la zona

De acuerdo con el texto oficial, los elementos del Sector 15 y el personal de Fuerza de Tarea Marina detuvieron a José Guadalupe “N”, de 47 años de edad, la madrugada de hoy, 8 de octubre de 2025.

Los hechos ocurrieron en la estación ubicada en carretera México-Tepexpan, entre las avenidas de las Bombas y del Progreso Venta de Carpio, cuando policías municipales y personal de Marina realizaban patrullajes de vigilancia terrestre en la zona, para prevenir la comisión de delitos de alto impacto.

Añadió que los uniformados detectaron una pipa, con número T-85, con capacidad de 31 mil litros, que se encontraba dentro de una gasolinera.

Estaba preparada para descargar el combustible, pero no contaba con logotipos de ninguna empresa.

Irregularidades

Ante ello, los agentes se acercaron para cuestionar al conductor del vehículo y solicitar su documentación, pero detectaron irregularidades, como en el QR, para verificar la procedencia, ya que era simulado.

Por dicha razón, el chofer del tractocamión fue detenido por no acreditar la legal procedencia del combustible.

Posteriormente fue trasladado a la Fiscalía General de la República con sede en Ecatepec para que se determine su situación jurídica.

