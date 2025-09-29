Estados Unidos Alerta a México por Nuevo Huachicol: Posible Tráfico Ilegal de Petróleo Crudo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó hoy 29 de septiembre de 2025 que autoridades de Estados Unidos de América (EUA) han alertado a México por posible tráfico ilegal de petróleo crudo.

México recientemente dio a conocer la desarticulación de una red de huachicol fiscal, que incluía a empresarios y familiares de servidores públicos, que metió diésel de manera ilegal para venderlo sin pagar impuestos.

Además, el pasado fin de semana Claudia Sheinbaum Pardo informó que Estados Unidos aceptó activar una estrategia contra el tráfico ilegal de armas hacia México, lo cual calificó como un hecho inédito.

Sheinbaum informa que EUA planteó posible huachicol con petróleo crudo

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo informó que se ha dado seguimiento al acuerdo con Estados Unidos para reforzar estrategias de seguridad entre ambos países y destacó que se ha informado sobre posible huachicol con petróleo crudo.

El propio Estados Unidos planteó que había petróleo crudo que venía de México, que se refinaba en Estados Unidos y luego entraba a México sin pagar impuestos y de manera ilegal.

Sin embargo, la mandataria federal aclaró que "esta parte del petróleo crudo no tenemos un dato concreto de que así sea, pero nos interesa mucho a nosotros la información porque ellos tienen controles en las aduanas de Estados Unidos hacia México y nosotros los controles de México a Estados Unidos, y cuando entran a México, particularmente de combustibles".

Sobre la Misión Cortafuegos, que recientemente Sheinbaum Pardo reveló para detener el ingreso ilegal de armas de Estados Unidos hacia México, dijo que particularmente lo que le interese a México es información.

Si hay más información en términos reales, qué está llegando desde Estados Unidos, qué barcos o por tierra llegan desde Estados Unidos, qué información de ellos (se reporta), desde sus aduanas, que sale de su aduana gasolina y aquí se quiere pasar como que no es gasolina, aquí tenemos la información.

Además, dijo que también se trata de trabajar en conjunto para desactivar posibles redes criminales, "es decir, ¿qué grupos en Estados Unidos están involucrados en esta entrada de combustible ilegal a nuestro país?, porque es cierto que en México se encontró y siguen las investigaciones de personas que se dedican a esto, pero también en Estados Unidos hay, porque se requiere la coparticipación de personal en Estados Unidos".

Entonces, esta información conjunta es muy importante para parar cualquier tráfico ilegal de combustibles.

