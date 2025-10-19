“Es Grosero e Ignorante con Colombia”, Petro a Trump Tras Decirle “Líder del Narcotráfico"

Luego de que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, acusara a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser líder del narcotráfico y de parar la ayuda financiera al país latinoamericano, Petro respondió.

Aunque previamente ya había hecho comentarios en X, ahora su mensaje hacia Trump fue más extenso.

"Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con EEUU, al contrario, ha querido mucho su cultura. Pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Léase, como si lo hizo, su encargado de negocios en Colombia, Cien Años de Soledad, y le aseguró que algo aprenderá de la soledad", escribió Petro.

Además, Petro acusó a Trump de hacer negocios, y aseguró que a diferencia de él, es socialista y cree en el bien común.

"Yo no hago bussines , como usted, yo soy socialista, creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad, el mayor de todos: la vida, puesta en peligro por su petróleo", escribió Petro en X.

Además, Petro reiteró que no es narcotraficante: "Si yo no soy negociante, pues mucho menos narcotraficante, en mi corazón no hay codicias".

El presidente colombiano se auto calificó de ser un amante de la vida y aseguró que no tiene codicia.

"Nunca pude entenderme con la codicia. Un mafioso es un ser humano que condensa lo mejor del capitalismo: la codicia, y yo soy lo contrario, un amante de la vida y por tanto un guerrero milenario de la vida. La codicia nos huye, porque la vida es más poderosa", señaló Petro.

¿Qué dijo Donald Trump sobre Gustavo Petro y Colombia?

Mediante la red social Truth Social, Trump se lanzó contra Gustavo Petro, a quien llamó líder del narcotráfico y de fomentar la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, en todo el territorio colombiano.

“El presidente Gustavo Petro, de Colombia, es un líder del narcotráfico que fomenta enérgicamente la producción masiva de drogas, en campos grandes y pequeños, en todo el territorio colombiano. Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala que recibe de Estados Unidos, que no son más que un timo a largo plazo a América”, escribió Trump.

Trump, además, dijo que quitaría todo tipo de subsidios a Colombia por los presuntos campos de producción de droga y que más le vale cerrar dichos campos de producción de droga, y que de no hacerlo, su gobierno lo hará y no de forma amable.

