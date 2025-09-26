Inicio Internacional America del norte EUA Revocará Visa a Petro, Presidente de Colombia, por Instar a Soldados a Desobedecer en NY

Revocará Visa a Petro, Presidente de Colombia, por Instar a Soldados a Desobedecer en NY

El Departamento de Estado de Estados Unidos califica de las acciones de Petro en Nueva York como "imprudentes e incendiarias"

EUA Revocará Visa de Gustavo Petro, Presidente de Colombia, por Instar en NY a Saldados a Desobedecer

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. Foto: Reuters

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que revocará la visa de Gustavo Petro, presidente de Colombia, luego de instar en Nueva York a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia. 

"Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias", señaló el Departamento de Estado vía la red social X.

¿Qué dijo Petro en Nueva York?

Petro afirmó este viernes que abrirá una convocatoria para voluntarios colombianos que quieran enlistarse para "luchar por la liberación" de Gaza y aseguró que él mismo está dispuesto a combatir. 

El mandatario izquierdista es uno de los más fuertes críticos de la ofensiva del ejército israelí en ese territorio y califica de "genocida" al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

En una visita a Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU propuso una unión en armas de diferentes "civilizaciones" para defender a Gaza.

"Es el momento de la acción", "hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina", dijo en un evento de Naciones Unidas. 

Y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate no me asusta, ya he estado en otros, pues voy

Petro perteneció en su juventud a la guerrilla urbana M-19 antes de firmar la paz en los años 90 y dedicarse a la política. 

Con información de: AFP

