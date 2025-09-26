EUA Revocará Visa a Petro, Presidente de Colombia, por Instar a Soldados a Desobedecer en NY
El Departamento de Estado de Estados Unidos califica de las acciones de Petro en Nueva York como "imprudentes e incendiarias"
El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que revocará la visa de Gustavo Petro, presidente de Colombia, luego de instar en Nueva York a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia.
"Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias", señaló el Departamento de Estado vía la red social X.
Earlier today, Colombian president @GustavoPetro stood on a NYC street and urged U.S. soldiers to disobey orders and incite violence.— Department of State (@StateDept) September 27, 2025
We will revoke Petro’s visa due to his reckless and incendiary actions.
¿Qué dijo Petro en Nueva York?
Petro afirmó este viernes que abrirá una convocatoria para voluntarios colombianos que quieran enlistarse para "luchar por la liberación" de Gaza y aseguró que él mismo está dispuesto a combatir.
El mandatario izquierdista es uno de los más fuertes críticos de la ofensiva del ejército israelí en ese territorio y califica de "genocida" al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
En una visita a Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU propuso una unión en armas de diferentes "civilizaciones" para defender a Gaza.
"Es el momento de la acción", "hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina", dijo en un evento de Naciones Unidas.
Y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate no me asusta, ya he estado en otros, pues voy
Petro perteneció en su juventud a la guerrilla urbana M-19 antes de firmar la paz en los años 90 y dedicarse a la política.
Con información de: AFP
