EUA Revocará Visa a Petro, Presidente de Colombia, por Instar a Soldados a Desobedecer en NY

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que revocará la visa de Gustavo Petro, presidente de Colombia, luego de instar en Nueva York a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia.

"Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias", señaló el Departamento de Estado vía la red social X.

Earlier today, Colombian president @GustavoPetro stood on a NYC street and urged U.S. soldiers to disobey orders and incite violence.



We will revoke Petro’s visa due to his reckless and incendiary actions. — Department of State (@StateDept) September 27, 2025

¿Qué dijo Petro en Nueva York?

Petro afirmó este viernes que abrirá una convocatoria para voluntarios colombianos que quieran enlistarse para "luchar por la liberación" de Gaza y aseguró que él mismo está dispuesto a combatir.

El mandatario izquierdista es uno de los más fuertes críticos de la ofensiva del ejército israelí en ese territorio y califica de "genocida" al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

En una visita a Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU propuso una unión en armas de diferentes "civilizaciones" para defender a Gaza.

"Es el momento de la acción", "hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina", dijo en un evento de Naciones Unidas.

Y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate no me asusta, ya he estado en otros, pues voy

Petro perteneció en su juventud a la guerrilla urbana M-19 antes de firmar la paz en los años 90 y dedicarse a la política.

Con información de: AFP

