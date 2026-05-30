Aumenta Tensión en Newark por Protestas contra ICE: Nueva Jersey Envía Policías a "Zona Cero"

La gobernadora de Nueva Jersey desplegó policías estatales en la zona cero de las protestas contra ICE en Newark

Protesta contra ICE en NewarkEnvían a policías estatales para enfriar protestas contra ICE en Newark. Foto: Reuters

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Nueva Jersey despliega policías en Newark tras protestas contra ICE. La situación se vuelve insegura, dice la gobernadora. Descubre más sobre este conflicto.

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