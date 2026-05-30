Aumenta Tensión en Newark por Protestas contra ICE: Nueva Jersey Envía Policías a "Zona Cero"

El gobierno de Nueva Jersey envió policías estatales a la zona de cero de las protestas en Newark contra agentes la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). La gobernadora Mikie Sherrill desplegó a los elementos para enfriar las manifestaciones que habían escalado el día anterior afuera del centro de detención Delaney Hall.

La policía estatal asignará zonas para protestas alrededor del centro de detención de ICE.

La gobernadora señaló que los enfrentamientos entre manifestantes y agentes de ICE se habían convertido en una situación “insegura” y “completamente inaceptable”.

Newark, un termómetro histórico de los Estados Unidos

Si un conductor en Nueva York condujera hacia el este y tomara el túnel Holland, que conecta Manhattan con Jersey City bajo el río Hudson, llegaría en poco más de media hora a Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey. Esta ciudad ha sido a lo largo de las décadas un termómetro de los fenómenos sociales y económicos en el este de los Estados Unidos.

En la novela ganadora del Pulitzer Pastoral americana, Philip Roth cuenta la historia de “El Sueco”, un empresario judío que monta una próspera fábrica en Newark. A lo largo de la novela desfilan los conflictos sociales, las manifestaciones y las transformaciones de una ciudad que pasó de la prosperidad industrial al desempleo y la marginación.

Gobernadora demócrata despliega policías estatales en Newark

Hace una semana, Newark se convirtió en el centro de protestas contra los agentes de ICE. Activistas a favor de los migrantes denunciaron que los detenidos se encontraban en huelga de hambre, lo que motivó amplias manifestaciones afuera del centro de detención Delaney Hall.

Las protestas escalaron desde el Día de los Caídos, celebrado el pasado lunes, hasta llegar a extremos violentos el pasado 28 de mayo, cuando ocurrieron las principales detenciones. Ante el aumento de la tensión entre los manifestantes y los agentes federales, la gobernadora demócrata Mikie Sherrill decidió enviar a policías estatales. En conferencia declaró que su intención era enfriar las protestas:

“La situación se ha vuelto insegura, y eso es completamente inaceptable. Debemos aprovechar esta oportunidad para calmar los ánimos”.

La maniobra ha ocurrido después de que David Sierotowicz, teniente coronel de la Policía Estatal de Nueva Jersey, anunciara el retiro de los agentes del ICE de la zona. A cambio, los agentes estatales serán los encargados de resguardar el controvertido centro de detención.

Delaney Hall cuenta con una capacidad para mil personas y abrió sus puertas en mayo. Los detenidos denuncian precarias condiciones de vida, lo que les obligó a emprender una huelga de hambre.