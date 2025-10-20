Protestas en la UNAM Hoy: Puntos Afectados por Alumnos de CCH Sur y Facultad de Filosofía

Toma tus precauciones: Este lunes inicia la semana con protestas de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en algunos puntos de la Ciudad de México (CDMX); aquí te decimos dónde serán los puntos afectados hoy, 20 de octubre de 2025, por las manifestaciones de alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur y de la Facultad de Filosofía y Letras.

Las protestas en varias escuelas de la UNAM, principalmente en el CCH Sur, se desataron en demanda de seguridad luego de la muerte de Jesús Israel, presuntamente por un ataque con arma blanca a manos de Lex Ashton ‘N’. Lex Ashton ‘N’ fue vinculado a proceso por el presunto asesinato de Jesús Israel, el 22 de septiembre de 2025.

CCH Sur

A partir de las 12:00 horas de hoy, estudiantes y maestros del CCH Sur realzarán una asamblea para tratar temas de seguridad en el plantel e implementar un modelo de apoyo psicoemocional y de acompañamiento a estudiantes con factores de riesgo.

La concentración será las instalaciones del CCH Sur, en Boulevard Cataratas, colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Coyoacán, en CDMX.

Facultad de Filosofía y Letras

En tanto, estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras realizarán una mesa de trabajo para plantear mejores condiciones para la comunidad estudiantil.

La concentración será a partir de las 12:00 horas, en Ciudad Universitaria.

