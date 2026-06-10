Llega a Guadalajara el Equipo de Chequia; Así los Recibieron

Los equipos de futbol que estarán presentes en la jornada deportiva que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, han ido arribando al país designado poco a poco y, en Guadalajara, no es la excepción.

Actualmente ya han llegado a la Perla Tapatía los jugadores de Corea del Sur y Chequia, quienes fueron recibidos por los jaliscienses con música mexicana y gritos de emoción.

¿Cuándo juega Chequia en Guadalajara?

Chequia tendrá su primer partido el próximo jueves 11 de junio, contra Corea del Sur. El encuentro se llevará a cabo en la Sede Guadalajara en punto 8:00 de la noche.

Así fueron recibidos en Guadalajara

Los futbolistas, al momento, se hospedarán en un hotel de la colonia Lomas del Country, en Guadalajara. En el sitio, tapatíos y aficionados de Chequia los esperaron con los colores que los representa y con música mexicana.

Se prevé que en las próximas horas y días arriben más equipos a Guadalajara, entre ellos, los miembros de Colombia, Uruguay, España y República Democrática del Congo.