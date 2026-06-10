Llega a Guadalajara el Equipo de Chequia; Así los Recibieron

Ya arribaron a Guadalajara los jugadores de Chequia, quienes se prepararán para la jornada deportiva que se llevará a cabo en la ciudad a partir del próximo jueves.

ChequiaFoto: N+

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La Perla Tapatía da la bienvenida a Chequia con gran entusiasmo. No te pierdas su debut en Guadalajara este jueves a las 8:00 p.m. frente a Corea del Sur.

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