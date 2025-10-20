¿Sigue Caída de Amazon? Así Está el Servicio Hoy 20 de Octubre de 2025

La plataforma en la nube Amazon Web Services (AWS), del gigante estadounidense Amazon, registró problemas técnicos este 20 de octubre de 2025, lo que causó cortes en redes sociales, sistemas informáticos y páginas web en todo el mundo.

Ante ello, aquí en N+ te informamos cómo sigue el servicio, después de horas de interrupciones que han afectado aplicaciones como Amazon, Snapchat o Fortnite.

AWS es una plataforma informática a distancia (nube) que suministra a las empresas servicios como almacenamiento, bases de datos o inteligencia artificial.

¿Qué pasó con AWS?

Esta misma mañana, AWS afirmó haber identificado una posible causa del problema y dijo que la clave estaba en uno de sus centros de datos de Estados Unidos.

De acuerdo con la empresa, los errores reportados tuvieron lugar en las instalaciones de AWS de Virginia del Norte, uno de los centros de datos más grandes y antiguos de esta compañía.

Después de dos horas de la primera incidencia, AWS contabilizó 58 servicios de su plataforma afectados e, incluso, uno de ellos totalmente interrumpido: la base de datos Amazon DynamoDB.

Según los detalles que ofreció la empresa en su web, ese servicio y el proceso que sigue para comunicarse con el citado centro de datos estadounidense es el que parece estar en el origen del problema.

Noticia relacionada: Interrupción en Nube de Amazon: Fallan Aplicaciones y Servicios Web en el Mundo.

¿Sigue la caída de Amazon?

Alrededor de las 04:00 horas, Amazon Web Services aseguró que la mayoría de sus servicios se había recuperado luego de los errores detectados, que provocaron incidencias a miles de usuarios en todo el mundo.

La empresa enfatizó que está trabajando para lograr una resolución completa del servicio después de la caída que afectó a redes sociales, plataformas de juego, sistemas informáticos, webs y aplicaciones de todo el mundo.

Dijo que de momento la mayoría de las peticiones a los servicios de AWS deberían estar tramitándose "correctamente", aunque se pueden detectar aún fallos debido a la acumulación de solicitudes en fila.

¿Qué dice Downdetector?

Según Downdetector, que registra las fallas en las comunicaciones de las plataformas en línea, decenas de sitios web, aplicaciones, redes sociales y juegos en línea tuvieron problemas el lunes por la mañana.

El programa de inteligencia artificial Perplexity "no está disponible por el momento", indicó en X Aravind Srinivas, director ejecutivo de la empresa emergente. "El problema se debe a un fallo de AWS. Estamos trabajando para resolverlo", añadió.

La web de reservas de alojamientos Airbnb, la red social Instagram, la plataforma de venta de videojuegos Steam y los videojuegos en línea Roblox y Brawl Stars también se vieron afectados.

Alrededor de las 06:27 horas, Downdetector registró todavía 28 reportes de incidencias en la plataforma.

Historias recomendadas:

Con información de EFE y AFP.

spb