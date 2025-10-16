Estados Unidos Realiza Nuevo Ataque a Embarcación en el Caribe, pero Esta Vez Hay Sobrevivientes

Estados Unidos llevó a cabo este jueves 16 de octubre un nuevo ataque contra un presunto barco del narcotráfico en el mar Caribe. Según informó un oficial a la agencia Reuters, por primera vez habría sobrevivientes de la tripulación de la embarcación atacada.

Se trataría del sexto ataque de este tipo en el mar Caribe frente a las costas de Venezuela.

Suben tensiones con Venezuela por ataques de Estados Unidos en el Caribe

El primero de estos ataques ocurrió el pasado 2 de septiembre, después de un despliegue de buques destructores y más de 6 mil 500 soldados estadounidenses en el Caribe. En todos los casos, el gobierno de Estados Unidos ha asegurado que se trata de embarcaciones del narcotráfico que llevan droga hacia su país.

Estos ataques han provocado una escalada en las tensiones con el gobierno de Nicolás Maduro, que denuncia una amenaza por parte de Estados Unidos.

Cabe señalar que Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares por Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar el llamado “Cártel de los Soles”. Además, el gobierno de Donald Trump rechaza la legitimidad del gobierno de Maduro, a quien se acusa de haber cometido fraude en las pasadas elecciones presidenciales de Venezuela.

Donald Trump declaró a principios de octubre que se trataba de un “conflicto armado no internacional”. Por su parte, la organización Human Rights Watch ha denunciado que estos ataques contra navíos son “ejecuciones extrajudiciales”.

