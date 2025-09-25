Comando Sur Difunde Entrenamiento de Marines en el Caribe

El Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM, por sus siglas en inglés) compartió parte de los ejercicios de marinos en el Mar Caribe, donde se encuentran desplegados por órdenes del Presidente Donald Trump para combatir a grupos identificados como narcoterroristas.

En un video en X, el SOUTHCOM difundió el entrenamiento de un "grupo anfibio" de la Armada, como parte del despliegue militar que el país mantiene cerca de Venezuela.

Las imágenes, grabadas en Puerto Rico, muestran a militares practicando tiro con fusiles de gran calibre y realizando ejercicios en zonas rurales.

El denominado grupo anfibio está conformado por buques de asalto, infantes de marina y aeronaves de apoyo, con capacidad para ejecutar operaciones de desembarco, transporte de tropas y proyección de fuerza en escenarios costeros.

Noticia relacionada: EUA Atacó una Tercera Embarcación Cerca de Venezuela, Asegura Trump

El material también incluye el despliegue de buques y aeronaves que Estados Unidos mantiene en el Caribe bajo dirección de su Departamento de Guerra.

Las maniobras se producen en un contexto de tensiones con Venezuela, cuyo Gobierno ha denunciado en varias ocasiones la presencia militar estadounidense en la región como una amenaza a su soberanía, mientras Washington acusa a Caracas de vínculos con el narcotráfico y de socavar la democracia.

El SOUTHCOM atribuyó el clip compartido a la 22.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina de Estados Unidos (22nd MEU), una fuerza de despliegue rápido compuesta por aproximadamente 2,200 efectivos.

La estructura de esa unidad incluye un elemento de mando, terrestre, aéreo y logístico, y se encuentra acuartelada en la Base del Cuerpo de Infantería de Marina de Camp Lejeune, Carolina del Norte. Los marinos de esta fuerza están desplegados en Puerto Rico desde el 31 de agosto como parte de un ejercicio conjunto con la Guardia Nacional de ese país, enfocándose en operaciones anfibias y fortalecimiento de la interoperabilidad militar.

El presidente Trump ordenó en agosto pasado el despliegue de la Marina de Estados Unidos en el Caribe, bajo coordinación del Comando Sur, como parte de una estrategia antidrogas y de seguridad nacional.

The @USMC conducted an amphibious training exercise in the Caribbean where they are deployed in support of the #SOUTHCOM mission, @DeptofWar-directed operations, and @POTUS' priorities. pic.twitter.com/5ECzADHyp7 — U.S. Southern Command (@Southcom) September 17, 2025

El Pentágono informó que la misión busca interceptar cargamentos ilegales y golpear a grupos señalados como "narcoterroristas".

A inicios de mes, el 2 de septiembre, un ataque destruyó una lancha venezolana atribuida al Tren de Aragua, con saldo de 11 presuntos integrantes muertos. Días después, el 19 de septiembre, otro operativo naval acabó con tres supuestos traficantes en una embarcación armada.

Desde su activación en 1982, la ha 22nd MEU participado en diversas operaciones, incluyendo la Invasión de Granada y misiones en el Líbano, los Balcanes, Irak y Afganistán.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

ASJ