Sorteo Mayor Número 4015 de la Lotería Nacional Cae en La Paz y en Guadalajara

Hoy martes 9 de junio se realizó el sorteo mayor número 4015 de la Lotería Nacional, edición que conmemoró el bicentenario del Poder Judicial de Querétaro.

En punto de las 8 de la noche se realizó el sorteo, el cual contó con un premio mayor garantizado de 21 millones de pesos dividido en tres series, donde resultó ganador el número 32378, las serie números 1 fue dispuesta para su venta a la ciudad de La Paz, Baja California.

La serie 2 fue remitida para su venta a la ciudad de Guadalajara, Jalisco y la serie número 3 fue dispuesta para su venta mediante los canales electrónicos.

¿Cuáles fueron las terminaciones ganadoras?

Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en número 8, 2 y 7. Si escuchaste nombrar el número de tu billete este martes es momento de verificar si estás entre los afortunados ganadores de este 9 de junio para más información te recomendamos la siguiente nota: