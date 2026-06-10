Sorteo Mayor Número 4015 de la Lotería Nacional Cae en La Paz y en Guadalajara

El Sorteo Mayor número 4015 de la Lotería Nacional entregó premios en La Paz, Baja California Sur y en Guadalajara, Jalisco, dentro de una edición conmemorativa especial

Sorteo Mayor Número 4015 de la Lotería Nacional Cae en La Paz, Baja California y en Guadalajara, JaliscoFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

El Sorteo Mayor 4015 celebra el bicentenario del Poder Judicial de Querétaro con un premio de 21 millones. La Paz y Guadalajara, las ciudades afortunadas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+