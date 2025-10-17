El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, confirmó este viernes 17 de octubre de 2025 el ataque a un submarino que presuntamente trasladaba drogas en el Mar Caribe.

Atacamos un submarino; era un submarino narcotraficante, construido específicamente para transportar grandes cantidades de droga. Para que lo entiendan, no se trataba de un grupo inocente. No conozco a mucha gente que tenga submarinos.

Así lo dijo el mandatario en un intercambio con la prensa en Washington, en el marco de la visita del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a la Casa Blanca.

Ataque a embarcación

Ayer 16 de octubre, Estados Unidos llevó a cabo un nuevo ataque contra una embarcación del narcotráfico en el mar Caribe, frente a las costas de Venezuela.

Más tarde, un agente informó a la agencia de noticias Reuters que por primera vez habría sobrevivientes de la tripulación, sin embargo, hasta el momento no se han brindado detalles oficiales.

Únicamente, Trump reveló hoy que la embarcación era un submarino que llevaba droga y habló también de la situación con Venezuela. Incluso comentó brevemente que el mandatario venezolano Nicolás Maduro ofreció “de todo” para bajar la tensión entre ambos países, porque "no quiere meterse" con Estados Unidos.

Operativos de EUA en aguas internacionales

Desde el pasado mes de agosto, Estados Unidos puso en marcha la denominada operación “Pacific Viper”, implementada para combatir el tráfico de drogas desde el mar.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el objetivo es “detener a los cárteles y las organizaciones criminales, frenando el tráfico de drogas y personas antes de que llegue a las costas estadounidenses”.

Ante ello, intensificó el ataque contra embarcaciones que presuntamente trasladan narcóticos rumbo a Estados Unidos, lo que ha ocasionado tensión con naciones como Venezuela.

Con información de N+.

