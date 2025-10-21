Inicio Nacional Derrame de Petróleo en Río Tuxpan, Veracruz: Qué Especies Podrían Estar en Peligro

Derrame de Petróleo en Río Tuxpan, Veracruz: Qué Especies Podrían Estar en Peligro

|

N+

-

La fauna local está conformada por mamíferos, aves y peces e invertebrados acuáticos

Derrame de hidrocarburo en río Pantepec, Tuxpan. Foto: Pemex

Derrame de hidrocarburo en río Pantepec, Tuxpan. Foto: Pemex

COMPARTE:

Luego de que la Secretaría de Marina (Semar) informara sobre un derrame de hidrocarburos en el río Pantepec, en las inmediaciones del municipio de Citlaltépetl, Veracruz, habitantes de la región han denunciado el riesgo en que se encuentra la fauna local, conformada por mamíferos, aves, peces e invertebrados acuáticos.  

El río Pantepec atraviesa distintos ecosistemas, desde la Sierra Norte de Puebla hasta la llanura costera de Veracruz, lo que lo convierte en un corredor biológico de gran diversidad. En sus aguas habitan especies como la nutria de río, el tlacuache acuático, garzas, patos, así como una gran variedad de peces e invertebrados.  

En las zonas aledañas también coexisten mamíferos, además de diversas aves, anfibios y reptiles que dependen de los bosques nubosos y selvas húmedas que rodean el cauce.  

Nota relacionadaExtorsión Representa hasta un 20% del Costo de Limón y Otros Productos del Campo: CNA

Acciones para contener el derrame de hidrocarburos

De acuerdo con la Semar, para atender la emergencia se desplegó un operativo integrado por 300 elementos, un buque de contención, un avión, un helicóptero, dos drones, siete embarcaciones menores, además de barreras contenedoras tanto de puerto como de alta mar (500 metros en total), entre otros equipos especializados.  

Las autoridades informaron que se han colocado barreras de contención en puntos estratégicos para facilitar la recuperación del hidrocarburo, su dispersión controlada mediante sustancias químicas y el desvío del flujo del derrame, mientras se realiza el monitoreo constante de la evolución de la contingencia.  

Derrame de Hidrocarburo en Río Pantepec Moviliza Operativo de la Marina en Veracruz

Asimismo, se iniciaron labores de contención en la zona de El Higueral y se llevan a cabo vuelos de reconocimiento para evaluar los daños.  

La Secretaría de Marina exhortó a la población a evitar el contacto con las zonas contaminadas, debido a los riesgos que implica la exposición al hidrocarburo. El derrame se localiza en el municipio de Citlaltépetl, aproximadamente a 50 kilómetros de Tuxpan, Veracruz. 

Historias recomendadas: 

CLS

Medio Ambiente
Inicio Nacional Derrame de petroleo en rio tuxpan veracruz que especies podrian estar en peligro