Derrame de Petróleo en Río Tuxpan, Veracruz: Qué Especies Podrían Estar en Peligro

Luego de que la Secretaría de Marina (Semar) informara sobre un derrame de hidrocarburos en el río Pantepec, en las inmediaciones del municipio de Citlaltépetl, Veracruz, habitantes de la región han denunciado el riesgo en que se encuentra la fauna local, conformada por mamíferos, aves, peces e invertebrados acuáticos.

El río Pantepec atraviesa distintos ecosistemas, desde la Sierra Norte de Puebla hasta la llanura costera de Veracruz, lo que lo convierte en un corredor biológico de gran diversidad. En sus aguas habitan especies como la nutria de río, el tlacuache acuático, garzas, patos, así como una gran variedad de peces e invertebrados.

En las zonas aledañas también coexisten mamíferos, además de diversas aves, anfibios y reptiles que dependen de los bosques nubosos y selvas húmedas que rodean el cauce.

Acciones para contener el derrame de hidrocarburos

De acuerdo con la Semar, para atender la emergencia se desplegó un operativo integrado por 300 elementos, un buque de contención, un avión, un helicóptero, dos drones, siete embarcaciones menores, además de barreras contenedoras tanto de puerto como de alta mar (500 metros en total), entre otros equipos especializados.

Las autoridades informaron que se han colocado barreras de contención en puntos estratégicos para facilitar la recuperación del hidrocarburo, su dispersión controlada mediante sustancias químicas y el desvío del flujo del derrame, mientras se realiza el monitoreo constante de la evolución de la contingencia.

Asimismo, se iniciaron labores de contención en la zona de El Higueral y se llevan a cabo vuelos de reconocimiento para evaluar los daños.

La Secretaría de Marina exhortó a la población a evitar el contacto con las zonas contaminadas, debido a los riesgos que implica la exposición al hidrocarburo. El derrame se localiza en el municipio de Citlaltépetl, aproximadamente a 50 kilómetros de Tuxpan, Veracruz.

Para la limpieza y remediación en la zona afectada se instalaron dos barreras de contención, cordones oleofílicos y equipos de bombeo y recolección superficial en el río Pantepec.



Personal especializado realiza la instalación de otras tres barreras para consolidar la contención… pic.twitter.com/qMrLblgjHQ — Petróleos Mexicanos (@Pemex) October 21, 2025

