Ganado Muerto Llega a Playa de Coatzacoalcos Presuntamente por Inundaciones al Norte de Veracruz

Durante la mañana de este lunes 20 de octubre, se informó que recalaron decenas de cabezas de ganado a la playa de Coatzacoalcos, las cuales pudieron verse desde el fraccionamiento Santa Martha hasta Las Escolleras de Las Barrillas, esto en la zona poniente de la ciudad, lo que ha comenzado a generar olores fétidos en la zona.

Se informó que la mortandad de dichas cabezas de ganado se debe presuntamente a las fuertes corrientes marinas producto de las pasadas inundaciones ocurridas en Poza Rica y en otros municipios del norte del estado de Veracruz. En el lugar del hallazgo, se logra apreciar una gran cantidad de lirio y palotada flotando en las costas de las playas y los restos del ganado que llegaron hasta esa zona presentan un estado avanzado de descomposición.

No se descarta que en los próximos días el mar siga arrojando palizada y animales sin vida a la orilla de la playa, ocasionado principalmente por las lluvias que se han generado en los últimos días en el estado de Veracruz.

Durante el pasado fin de semana, vecinos de la calle Fresno, entre Abasolo Sur e Independencia, de la congregación de Tenango, perteneciente al municipio de Río Blanco, reportaron la presencia de dos crías de cocodrilo; este descubrimiento provocó alarma entre la población de la zona.

Fueron elementos de Protección Civil Municipal quienes se trasladaron al lugar del reporte para verificar el hallazgo y acordonar el área, esto con el fin de evitar riesgos a la población, ya que se presume que podrían existir más ejemplares en los alrededores, incluyendo a la madre, por lo que se recomendó a la ciudadanía mantener distancia y reportar cualquier avistamiento de forma inmediata a las autoridades.

LAVR